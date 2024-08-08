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退撫基金截至6月底收益逾1276億元 收益率14.61%

中央社／ 台北8日電
銓敘部今天表示，退撫基金截至6月底止，整體收益數為1276.85億元。圖／聯合報系資料照片
銓敘部今天表示，退撫基金截至6月底止，整體收益數為1276.85億元。圖／聯合報系資料照片

銓敘部今天表示，退撫基金截至6月底止，整體收益數為1276.85億元，期間收益率為14.61%。基金管理局說明，將密切注意全球政經情勢，適時調整投資策略及彈性調整投資部位，提升基金績效。

銓敘部透過新聞稿表示，今天在考試院會中，以「公務人員退休撫卹基金113年截至6月底止之財務運用情形」為題，進行業務報告。

銓敘部指出，今年上半年雖面臨美國聯準會延遲降息、地緣政治不確定性，以及通膨風險仍存等外在挑戰，但隨著歐元區及日本等主要央行政策轉向調整、經濟數據及企業獲利改善等利多因素，市場情緒轉趨樂觀。

銓敘部說明，截至今年6月底止，整體基金收益數為新台幣1276.85億元，期間收益率為14.61%。

公務人員退休撫卹基金管理局提到，歐元區已啟動降息循環，但美國聯準會仍將利率維持在相對高檔，後續仍需關注通膨數據、美國大選結果，以及俄烏戰爭等政經變數干擾。

基金管理局強調，將密切注意全球政經情勢，適時調整投資策略及彈性調整投資部位，以提升基金長期投資績效。

考試院長黃榮村表示，全球股票市場雖處於蓬勃榮景，但包括地緣政治風險、聯準會降息時程持續遞延、中國經濟前景未明等潛在風險因素仍存在。基金管理局將持續關注國際經濟金融情勢變化，掌握市場投資契機，以追求長期穩健投資績效，提升基金參加人員權益。

考試院 聯準會 風險 黃榮村

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