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公保準備金截至6月收益969億元 收益率達20.29%

中央社／ 台北8日電
銓敘部今公布公保準備金上半年收益。圖為考試院大門。本報資料照片
銓敘部今公布公保準備金上半年收益。圖為考試院大門。本報資料照片

銓敘部今天說，公保準備金資產配置採均衡布局國內外金融市場，截至民國113年6月底止，整體運用規模為新台幣5726億元，113年1到6月運用收益為969億元，採市值法的收益率達20.29%。

銓敘部透過新聞稿表示，今天在考試院會中，以「公教人員保險準備金民國113年截至6月底止之財務運用情形」為題，進行業務報告。

銓敘部指出，113年1月到6月底止，MSCI全球指數及台灣加權股價指數，分別上漲11.30%、28.45%。公保準備金資產配置採均衡布局國內外金融市場，截至113年6月底止，整體運用規模為5726億元，113年1月到6月運用收益為969億元，採市值法的收益率達20.29%。

銓敘部說，公保準備金依年度運用計畫，採多元、穩健與彈性方式進行布局，未來仍將持續留意全球金融情勢，包括全球貨幣政策走向分歧、主要國家貿易衝突增加、國際地緣政治情勢變化等不確定因素，著重投資風險管控，適時依金融市場變化動態調整投資策略，獲取長期穩定績效

考試院長黃榮村表示，公保準備金113年1到6月運用績效表現亮眼。但全球金融市場詭譎多變，請受委託負責投資的台灣銀行持續留意因應，靈活調整投資策略，維護被保險人權益。

公保 績效 考試院

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