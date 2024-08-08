氣候委員會登場 賴總統：能源議題絕非是非題 而是複雜「多選題」

總統府8日召開首場國家氣候變遷對策委員會，會中賴總統表示，希望透過此委員會，讓大家知道能源議題，絕不是簡單的「反核」或「擁核」的「是非題」。在國家氣候治理中的每一個決策，勢必都是多元的「選擇題」，甚至是複雜的「多選題」，才能夠誠實面對問題、務實提出對策、踏實解決問題。

賴總統開場時首先感謝副召集人們與委員們的參與，並提到，總統府所成立的三個委員會是希望能夠發揮三大功能，要成為「社會參與的平台」、「社會溝通的橋梁」、以及「政策效能的引擎」。代表，政府有決心，透過多元對話的方式，凝聚社會共識，讓國人團結一致，來面對攸關全球及台灣未來發展的重大挑戰，三個委員會都是秉持「跨領域」、「跨世代」、「跨主張」的衡平原則。

賴總統提到，國家氣候治理的涵蓋面既廣且深，需要公私協力、共同努力。因此委員會的非官方委員的比例，占了百分之65，女性委員的比例是百分之28.5。像是產業界代表有六位，非常感謝彭双浪、賴博司、曹世綸、程淑芬、林筱玫，以及曾文生等企業代表的加入，讓台灣氣候和能源治理的戰略思維，能夠橫跨傳統、跨領域及跨高科技產業，也兼顧AI與國際綠色金融新時代的產業需求，前瞻未來、更接軌國際。

此外，賴總統說，公民代表與產業界代表人數相同，邀請了施信民、李根政、趙家緯、何宗勳、黃品涵、陳惠萍等六位「跨世代」的環境運動先鋒參加。每一位都是環境運動、第一線努力的代表。非常感謝各位的加入，也期待我們一起擴大和公民社會的對話，共同參與改變體制的深度和廣度。當然，也邀請了跨領域的學者專家，非常感謝林子倫、周桂田、曾重仁、蘇慧貞四位專家的參與。各位分別有人文、理工、衛環、以及醫學公衛的背景，讓我們可以更全面地掌握氣候變遷的議題。

賴總統說，今日是召開第一次會議，也從社會關注的焦點議題，開始進行討論。首先，會由環境部長彭啟明報告「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估」。接著，由台電公司董事長曾文生報告「台灣電力供需的轉型與挑戰」。在極端氣候的衝擊下，有越來越多的專家提醒，人類現在所經歷的每一年夏天，都會是「餘生最涼的夏天」。

賴總統說，看到百年大旱與暴雨風災，越來越是夾雜而至。在過去八年民進黨執政期間，抗旱和防水災的應變中心，接連甚至同時開設的次數，就至少19次之多。上個月底，強颱凱米對嘉義以南四個縣市，帶來致災性降雨，不論是平地或山區的單日累積雨量，都跟2009年莫拉克颱風同等級，部分區域甚至超過莫拉克颱風。依據農業部的統計，全國農業產物及民間設施的損失，目前已經超過數十億元。面對極端氣候所造成的極端降雨，或是高溫熱浪等災害，對任何一個國家來說，都是非常艱鉅的挑戰。

賴總統提到，突如其來的天災，像是急性感冒，而全球氣候變遷，則像是慢性疾病，但無論是急是緩，政府都有責任，持續加強台灣因應極端氣候風險的調適機制，不斷強化國家永續發展的韌性。同時，台灣的供電穩定，不僅僅是台灣社會關心的議題，更是國際供應鏈關切的焦點。這陣子，各界對於核能的議題，也有很多的討論。

賴總統也提到，自己在二十幾年前當立委的時候，跟許多跨黨派委員，提案制定了《環境基本法》，這部法律被稱為「環境憲法」，也是首次將「非核家園」四個字入法，在第23條條文寫道：「政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標」。雖然，當時是民進黨在中央執政，但當時的民進黨並不是國會多數。《環境基本法》，能夠在朝野共識下完成立法，也證明了，「非核家園」不是民進黨的意識形態；「永續發展」才是朝野、不分政黨為國家共同打拚的目標。

賴總統強調，透過這個委員會，能夠讓大家知道，能源議題，絕對不是簡單的、只是「反核」或「擁核」的「是非題」。在國家氣候治理中的每一個決策，勢必都是多元的「選擇題」，甚至是複雜的「多選題」，才能夠誠實面對問題、務實提出對策、踏實解決問題。同時，他也要告訴大家，有不同主張的立場，是民主的日常；有多元的意見，更是民主最難能可貴之處。

賴總統期待，藉由這個委員會的討論，兩千三百萬台灣人民都能體會到，「我們可以有不同的立場，但我們只有一個台灣；我們可以有不同的主張，但我們只有一個共同的目標，就是讓國家永續發展。」共同的任務，就是多元思考，集思廣益，群策群力，為國家永續發展擬定戰略，進一步讓台灣社會凝聚共識。他要再次感謝大家願意承擔重責大任，待會也請各位踴躍發言，分享專業和經驗，我們一起解決問題，讓台灣持續往前邁進，謝謝大家。