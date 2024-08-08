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退撫儲金明年起開辦自主投資 4方案任選

中央社／ 台北8日電
退撫儲金將從114年1月1日開辦自主投資。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
退撫儲金將從114年1月1日開辦自主投資。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

退撫儲金從民國112年7月起運作，銓敘部今天表示，已規畫設計投資標的組合，114年1月1日開辦自主投資，將提供保守型、穩健型、積極型及人生周期型等4種投資標的組合，供公教人員選擇。

銓敘部透過新聞稿表示，今天在考試院會中以「公教人員個人專戶制退撫儲金截至113年6月底止之財務運用情形」為題，進行業務報告。

銓敘部指出，為辦理個人專戶制退撫儲金投資運用，基金管理局結合內外部專業經驗，研訂個人專戶制退撫儲金投資運用實施計畫，並規畫設計投資標的組合，民國114年1月1日開辦自主投資，將提供保守型、穩健型、積極型及人生周期型等4種投資標的組合。

銓敘部說明，公教人員按評估後的個人風險屬性，選定其得選擇的投資標的組合；未選定者，以基金管理局訂定的人生周期型投資標的組合為運用選擇，以期透過穩健成長的預設投資策略，增進公教人員退休後的適足所得。

銓敘部提到，公教人員將透過自主投資平台進行個人自主投資事宜，為使公教人員熟悉自主投資平台操作及理財基本觀念，基金管理局規畫下半年偕同信託銀行及投資顧問公司，採分散區域方式，在北、中、南、東各區域辦理實體教育宣導。

銓敘部解釋，信託銀行與投資顧問公司都有設置客服專線及服務信箱，並編製宣導手冊及影音教學，相關宣導手冊及線上教材，將置於基金管理局網站公教個人專戶制專區「儲金宣導」項下供參考。

考試院長黃榮村強調，確定提撥制度下，參加人員對於自身帳戶的關注將更加密切，公教退撫儲金經營績效良窳，將成為公教人員高度重視議題，也關係整個制度的可持續性，基金管理局應竭力精進各項投資組合規畫，及理財宣導配套措施，建立完善的退撫儲金新制度，以增進新進公教人員的信賴。

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