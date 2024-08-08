漂亮寫下連9紅！7月出口399.4億美元 財政部：符合預期
財政部8日公布7月出口399.4億美元，年增3.1％，漂亮寫下連九紅；累計1至7月出口金額2,649.5億美元、年增10％。財政部表示，全球景氣回升力道偏向溫和，再加上凱米颱風的停班導致工作天數減少、部分出貨遞延，但新興科技應用商機維持熱絡，讓7月出口符合預期。
主要貨品中，資通與視聽產品規模值寫下單月最高、電子零組件受惠於人工智慧、高速運算等應用需求暢旺，以及銷售流向結構改變等交互影響，合計年增8％。傳產貨類中，除了礦產品外，全數走跌，其中運輸工具出口年減21％，基本金屬、塑化產品、機械則是分別為4％至7％的降幅。
主要市場方面，7月對美國出口創下單月最佳紀錄、年增強勁70.3％，其餘四大市場呈現縮減，以歐洲出口受到資通產品外銷回落影響，年減33.7％為最多，對日本、中國大陸與香港出口年減15.9％、13.5％。
展望未來，財政部表示，全球經濟成長力道仍受到主要國家貨幣政策動向、美中科技爭端、地緣政治衝突等不確定因素牽制，但隨終端需求復甦、人工智慧、高效能運算等應用像終端裝置擴散，國內半導體產業兼具產能與製程優勢，適時掌握這波新興商機，且逐步進入傳統外銷旺季，皆有助於維繫我國下半年出口動能。
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