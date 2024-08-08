財政部啟動調查 續徵中韓不銹鋼冷軋鋼品反傾銷稅案

財政部關務署今天表示，有關燁聯及唐榮申請對自中國及南韓產製進口「不銹鋼冷軋鋼品」繼續課徵反傾銷稅案，已啟動第2次落日調查，以維護國內產業公平合理環境。

關務署說明，台灣自102年8月15日起，對自中國及南韓產製進口不銹鋼冷軋鋼品課徵反傾銷稅，108年8月29日公告繼續課徵，課徵期間將於113年8月28日屆滿5年，台灣同類貨物產業代表若認為有繼續課徵的必要，可提出申請；原案申請人燁聯鋼鐵股份有限公司及唐榮鐵工廠股份有限公司，在113年2月19日提出繼續課徵的申請。

關務署表示，依據申請人提供的資料，可合理懷疑若停止對涉案貨物課徵反傾銷稅，傾銷及損害可能繼續或再度發生，因此財政部決定進行調查。

關務署指出，此案的調查程序及時限，依據平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法規定，財政部應自公告進行調查日起6個月內完成傾銷調查認定，並通知經濟部；經濟部應自公告進行調查日起展開產業損害調查，於接獲財政部通知的次日起2個月內完成認定，並通知財政部。

財政部則應於接獲經濟部通知的次日起10天內，提交關稅稅率審議小組審議是否繼續課徵反傾銷稅。