推鐘點看護移工引反彈 勞長：為補充性質、盼助中高齡婦女重回職場

勞動部預計在9月公告「移工多元陪伴照顧服務」計畫，年底前上路。這次主打適用資格條件放寬，但家事服務、居家服務民間團體大反彈，認為會搶走本國長照員就業機會。對此，勞動部長何佩珊8日強調，移工多元陪伴是補充性的，不會替代本國照護員，她將會加強與民間團體溝通。

她表示，近來民意代表、社會各界都出現超過80歲免巴氏量表，等於80歲以上聘僱看護移工全面開放，勞動部是不贊成的，但這也代表社會有運用外籍看護工的需求，因此，勞動部規畫有設計性、可控管的方式，引進外籍看護移工，滿足照護需求。

她表示，隨著人口結構少子化、高齡化，台灣需要很多照顧人力，「移工多元陪伴照顧服務」計畫屬於補充性質，希望替代、紓緩國內中高齡婦女的照顧壓力與責任，她舉自己為例，她也有照顧責任，也很擔心被叫回去照顧長輩，她還能留在職場，就是因為有其他家人回家照顧。站在勞動部的立場，希望照顧壓力能夠紓緩，讓中高齡婦女回到職場。

勞動部澄清，規劃推動移工多元陪伴照顧的目的，是要回應多年來社會各界期待改變外籍家庭看護工一對一僱用現況，並建立新的服務模式，讓有照顧專業、培訓及聘僱管理移工能力的公益團體成為雇主，負責僱用及訓練外籍看護工，以一對多的照顧模式，幫助有照顧需要的家庭，陪伴照顧健康亞健康長者，或出院臨時短期服務需求等多元服務，創造更大的照顧服務彈性，並保障家庭看護移工勞動權益。

規劃推動「多元陪伴照顧服務計畫」，試辦的對象及服務內容規劃需符合申請家庭看護移工之失能者、具重大傷病或緊急術後出院後返家身體照顧或日常生活照顧、陪伴就醫、防止高齡長者跌倒失能預防性照顧，並由試辦單位聘僱外籍看護工進入家庭，提供全日、半日與部分時數等自費就醫陪伴或陪伴照顧服務，並將要求看護移工需完成照顧服務員訓練及職前訓練，具備照顧專業能力，並有督導、輔導、通譯及接案派案機制，確保看護移工在照顧工作專業獲得支援，家庭自費獲得良好的照顧服務，後續會採穩健方式試辦、循序推動。