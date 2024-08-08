政院推353億節能 家電補助再兩年

家電節能補助還有兩年！經濟部8日宣布推動「深度節能推動計畫」，將以4年353億推動企業投資抵減、導入ESCO協助企業減碳，還有家電汰舊換新補助。經濟部次長連錦漳表示，汰舊換新補助將會到115年為止，共編列 136億經費，盼能完成408萬台老舊家電汰換，整體計畫則促進節電206億度。

輔導中小企業節能

能源署署長游朝偉表示，此次深度節能推動計畫，在大用戶方面，透過法規要求及提供投資抵減的誘因，促使企業積極參與節能行動；針對中小用戶，以扶植ESCO（能源技術服務業）協助節能改善，包括節能服務團專家進場診斷輔導、媒合及鼓勵ESCO與用戶採用具成本效益方式讓企業節能，並引入智慧及低碳化技術。

另外，將透過「節能服務業專案貸款」信保機制，由金融機構挹注資金，擴大ESCO量能來服務更多的用戶。在住宅用戶方面，將持續推動家電汰舊換新補助，鼓勵民眾將老舊家電更新為能效一級產品，預計於115年完成408萬台老舊家電汰換。

節能家電補助136億

現行之節能家電補助共有2種方案，其中一種是由經濟部能源局推動，民眾汰舊並且新購買能源效率1級之冰箱、冷氣，前往相關網站申請，即可獲得每台3000元補助。另外一種則是由財政部負責，只要新購入符合能源效率1級或2級之冰箱冷暖氣機，前往財政部網頁申請，即可獲得最低500元、最高2000元的貨物稅退稅補助。

但由於目前經濟部的補助僅剩7億，外界關注是否會加碼？對此，經濟部次長連錦漳表示，經過行政院長卓榮泰同意，經濟部再加碼21億到年底，今年經費共有122億，明後年則會編列136億。

連錦漳表示，《產業創新條例》第10條之1的補助即將到齊，因此除了補助企業發展智慧機械與資安外，也將AI與節能減碳拉出來進行補助，另外，汰舊換新補助未來門檻加嚴，需要與環境部勾稽，且有汰舊的回收單據證明才可申請。

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