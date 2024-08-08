內政部通過台南海淡廠計畫 每日將帶來20萬公噸用水

內政部區域計畫委員會8日第473次會議審議通過「臺南海水淡化廠興辦計畫」案，將興建南臺灣首座大型海水淡化廠，預計興建完畢後，最大每日海水淡化產水量為20萬公噸，優化南臺灣水源調度的彈性及供水韌性。

「臺南海水淡化廠興辦計畫」為配合行政院核定「臺南海水淡化廠工程計畫(第一期)」辦理用地取得作業，總面積16.9公頃，運用海水淡化技術產製可供民生及產業使用的水資源，透過多元水源供給，增加供水備援量能。

國土管理署表示，臺南海水淡化廠從一開始的選址，就先行避開生態敏感區與人口密集區，並劃設緩衝綠帶、保育區及生態滯洪池，建築物需取得綠建築標章及做為環境教育場域使用，另經濟部水利署也積極與在地漁民團體溝通，提出污染防治、環境監測、景觀規劃等措施，以減輕對周邊環境衝擊。

國土管理署最後表示，國內用水水源來自於降雨，近年面臨極端氣候挑戰，導致豐枯水期的降雨差異極大，勢必要進行多元水源開發，以提升國內整體用水穩定。其中，海水淡化廠就是新興水資源，具備供水穩定、不受降雨分布不均影響等優勢，臺灣四面環海，透過科技造水，減少降雨依賴，達到保障民生及產業用水穩定的建設目標。未來，臺南海水淡化廠將開創南臺灣多元供水管道，提升國內對於極端氣候的調適能力，讓水資源發揮永續使用效益。