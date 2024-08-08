政院將啟動打詐綱領2.0 自2025年1月起實施
立法院先前已通過的「打詐新四法之新作為」，內政部8日指出，行政院團隊也已啟動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0研修作業，提出更為精進的打詐策略與具體措施，並自2025年1月起實施。
行政院會今日召開院會，會中由統合提報「詐欺犯罪危害防制條例」與規劃中的「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0相關防詐作為。內政部長劉世芳表示，政府推動打詐新四法的制定與修正，獲得朝野政黨的高度重視，也備受民眾的關注。行政院於2024年5月推出法案後，立法院在第一會期儘速審查與協商，於7月即完成立法程序，並由總統公布施行，賦予行政團隊打詐利器。其中，詐防條例整合行政機關與民間企業量能，共同防制詐欺犯罪；在刑事司法方面，加重犯嫌刑責與假釋門檻，也制定多項詐欺被害人保護措施，要減少詐欺犯罪對民眾造成之危害。
內政部表示，鑒於詐防條例涉及層面廣袤，如建立金融機構及提供虛擬資產服務事業或人員聯防通報機制、電信事業介接查詢資料庫、網路廣告平臺業者通報機制、轉介心理諮商及社會救助等多項工作，相關主管機關為有效落實執行法律，已如火如荼著手研訂相關授權子法與配套措施，力求在最短時間內可以全面施行，以不負民眾所託。
劉世芳指出，打擊詐欺犯罪是總統施政的重中之重，更是民眾心中最期盼的事項。行政院團隊也已啟動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0研修作業，提出更為精進的打詐策略與具體措施，並自2025年1月起實施。希望藉由綱領2.0與打詐新四法相輔相成，有效打擊詐欺犯罪，保障國人財產安全。
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