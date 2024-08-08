政院拍板四年投入353億 朝三方向研擬深度節能計畫

為實踐我國2050淨零轉型目標，節能是淨零碳排首要工作，行政院院會8日通過「深度節能推動計畫」，經濟部表示將針對大用戶、中小用戶及住宅用戶分別規劃「提升節電目標、投資抵減」、「協助導入ESCO落實節能改善」及「家電汰舊換新補助」等措施，預計全程四年投入353億元，可促進節電206億度、相當於1,018萬公噸減碳效果。

經濟部指出，節約能源是國際能源總署（IEA）公認，邁向淨零和能源轉型的首要能源；不僅有助提高能源自主，更能提高國家和企業韌性。另COP28倡議能源效率提升速度需加倍，從目前的年均2%提高至4%，才能有效控制全球氣溫上升。

經濟部說明，我國透過能源轉型、節能推動、製程改善三大努力，近五年（2019至2023年）能源效率年均改善率已達5.1%，提前達成COP28會議倡議全球能效提升4%之目標，並期透過深度節能推動計畫，持續提升能源使用效率。

經濟部強調，此次深度節能推動計畫，在大用戶方面，透過法規要求及提供投資抵減的誘因，促使企業積極參與節能行動；針對中小用戶，以扶植ESCO協助節能改善，包括節能服務團專家進場診斷輔導、媒合及鼓勵ESCO與用戶採用具成本效益方式讓企業節能、節費又減碳，並引入智慧及低碳化技術，帶動雙軸轉型，另將透過「節能服務業專案貸款」信保機制，由金融機構挹注資金，擴大ESCO量能來服務更多的用戶。在住宅用戶方面，將持續推動家電汰舊換新補助，鼓勵民眾將老舊家電更新為能效一級產品，預計於115年完成408萬台老舊家電汰換。

最後，經濟部表示，期藉由深度節能推動計畫持續達成COP28能效倡議，並透過各措施的推動，預計可帶動節能投資3,266 億元，後續經濟部將與產業、民間共同攜手，推動節能相關工作，期待全民參與，共同實現 2050 淨零排放的願景。