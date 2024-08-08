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股市震盪金價受壓抑？投資人恐拋售黃金追加保證金

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
由於美股震盪使得投資人追加保證金的壓力也變大，市場已有拋售黃金來應對追加保證金需求的預期心理，使金價走勢受到壓抑。（路透）
由於美股震盪使得投資人追加保證金的壓力也變大，市場已有拋售黃金來應對追加保證金需求的預期心理，使金價走勢受到壓抑。（路透）

美股的震盪也壓抑金價的走勢。根據大型金控內部最新的評估分析，由於美股震盪使得投資人追加保證金的壓力也變大，市場已有拋售黃金來應對追加保證金需求的預期心理，使金價走勢受到壓抑。

金價目前為每盎司2432美元。大型金控分析國際金價早盤一度受到中東與俄羅斯地緣政治風險升溫而上漲，不過由於美股盤中由漲轉跌，令市場再度擔心投資人可能拋售黃金以應對追加保證金的需求，再加上美元與美債殖利率走高，使金價收斂漲幅，終場金價平盤作收。

此外，美國股市的市場信心依然很脆弱。大型金控研究部門分析，儘管日本央行副總裁內田真一表示，市場不穩定時不會升息，令日圓回貶，市場對於日圓利差交易平倉（unwind）的擔心再次降溫，使美股在資訊科技類股上漲下開高，不過市場信心依然脆弱，標普500在反彈到100日均線後，藉由美超微（Super Micro）前日盤後財報不佳、中東與烏俄地緣政治衝突升溫以及美國10年債標售需求不佳的消息而出現技術性賣壓，導致收盤時主要指數再度全面下跌。

其中，受到Super Micro的拖累，半導體類股全面疲軟，輝達（Nvidia）大跌是拖累指數最大的單一個股。而Tesla傳出銷往中國的車輛存在安全隱患，加上Airbnb展望不佳，拖累非核心消費類股。

不過另一方面，資安公司Fortinet財報優於預期，股價大漲並帶動Palo Alto等資安相關族群，各大族群中，仍以防禦性的公用事業表現最佳。

日本央行 美股 金價

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