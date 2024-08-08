接軌全球最低稅負制擬提配套 財長：考慮差別稅率

全球最低稅負制箭在弦上，財政部長莊翠雲表示，為避免課稅權拱手讓人，台灣須盡快接軌，目前方案尚在研議，初期若要將國內既有的「營利事業基本稅額徵收率」由12%調高至15%，應會採差別稅率，避免衝擊中小企業，後續將與經濟部溝通磋商。

經濟合作暨發展組織（OECD）推動全球最低稅負制（第2支柱，GMT），堪稱國際租稅史上最大變革；未來合併營收達7.5億歐元的跨國集團，不管是母公司或其海外子公司，在全球各地要繳至少15%的最低稅負。

莊翠雲受訪時指出，許多國家已經開始訂定全球最低稅負制，台灣如果不做，課稅權就會拱手讓人，「我們的目標就是盡快（接軌）」。

不過她表示，全球最低稅負制的有效稅率計算方式，與國內既有的「營利事業基本稅額徵收率」不太相同，台灣要接軌，勢必要符合OECD規範、用同一基準，因此目前財政部尚在收集國際資料、研訂相關草案。

至於初期接軌階段，是否會將營利事業基本稅額徵收率現行12%調至15%，莊翠雲說，這部分也在研議中，因為調升徵收率與產業有很大關聯性，財政部持續與經濟部溝通磋商。

依據OECD規定，合併收入達7.5億歐元的跨國企業集團須適用全球最低稅負制，也就是說，合併營收達新台幣200多億元的企業將受影響，財政部先前粗估，台灣有約100多家廠商。

為避免衝擊國內中小企業，莊翠雲坦言，若徵收率調高至15%，「我們應會做區隔」。換言之，合併營收7.5億歐元以下的企業，有望維持現行12%稅率；7.5億歐元以上企業，才可能適用15%稅率。

同時，產創條例第10條之1投資抵減今年底落日，經濟部規劃延長至2029年，除了原有的5G、智慧機械、資安等項目，也將AI及淨零低碳設備納入投資抵減項目，同時爭取提高支出金額上限為新台幣20億元。

對此，莊翠雲說，提供租稅優惠是為鼓勵業者在優惠時限內盡快投資、轉型升級，隨時間演進，產創10之1的項目有無需要調整，目前還在協商中、尚未定案，財政部會考慮其有效性、必要性、可行性。

談及財劃法修正進度，莊翠雲指出，財政部希望先收斂地方政府之間財源水平分配的指標，原先指標有80多項、差異相當大，近日與地方政府開會後，篩掉20多個指標，剩餘50幾個指標中，人口數、土地面積、營利事業營業額、農林漁牧人口、工業人口等5項指標獲致共識，可能8月、9月會再找地方開會。

此外，莊翠雲也提到，貨物稅條例規定，身心障礙者復康巴士、載運輪椅使用者車輛，可免徵貨物稅，到今年12月31日止，考量上述運具是協助身心障礙者自立生活，照顧行動不便者，因此與衛福部達成共識，將延長實施5年、至2029年底。