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明年科技預算大增 砸百億挺AI

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰昨天表示，明年度中央政府總預算將大幅提升科技預算達百分之十四點九，在半導體項目編列一七○億元、AI領域一百億元、太空通訊一百億元，另針對五大信賴產業編列二二○億元預算，彰顯台灣要從科技製造大國，轉型為AI運用和提出解決方案輸出國。

行政院人事總處昨天舉辦「副首長AI共識營」，卓榮泰出席會議指出，「人工需要更智慧，但沒有人工，智慧跑不出來」，政府會透過政策、法規和執行三方面布局，現已成立「經濟發展委員會」，制定AI人才競爭力躍升方案，八年培訓廿萬AI人才，人工智慧基本法也公開預告，希望成為推動AI發展的原則，並通過台灣AI行動計畫二點○，同時提升公務人員AI能力。

半導體 卓榮泰 太空

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