明年總預算歲出歲入雙破3兆 財政部：評論與事實不符

針對立委評論明年中央政府總預算歲出歲入編列破3兆，財政部國庫署今日晚間表示，整體預算秉持「量入為出」原則，歲入歲出賸餘209億元，為自109年度編列平衡預算後，第一次編列總預算賸餘，是不容抹滅的事實。

財政部指出，預估114年底中央政府1年以上公共債務未償餘額占前3年度名目國內生產毛額（GDP）平均數28.6%，距債務存量40.6%上限，尚有12個百分點，具財政韌性因應緊急重大政務需求。

國債鐘狀況方面，105年5月20日蔡總統上任時長期債務5兆3988億元，短期債務2443億元，合計5兆6431億元，人均負債24萬元；113年卸任時長期債務5兆9938億元，短期債務3710億元，合計6兆3648億元，平均每人負擔債務27.2萬元。

財政部說明，主因時值國庫上半年大宗稅款尚未入庫，收支無法配合，須採短期融資調度，為歷來國庫收支調度日常，今年5月及6月大宗稅款入庫後，陸續清償短期融資調度債務，並全數執行年度債務還本預算。

截至113年7月31日止中央政府1年以上公共債務未償餘額實際數降至5兆8780億元，短期債務降至1250億元，合計6兆30億元，除以全國人口數後平均每人負擔債務降至25.6萬元。

國庫署指出，相對公共債務法管制中央法定債限是以前3年度名目GDP平均數為計算基準，顯示國債鐘僅簡單以人均數字反映債務負擔，卻忽略經濟發展帶動的國民所得強化承擔債務的能力。

另外，114年度中央政府總預算案依法編列債務還本1415億元，依公共債務法規定，以稅課收入至少5%至6%編列債務還本，財政部籌編總預算案時均依規定編列債務還本。

至於114年度編列債務還本1415億元，為自91年修正公共債務法增訂債務還本下限後，於預算編列階段創24年來預計還本新高。後續於當年度預算執行時，將審視歲入執行狀況，再依法增加債務還本，俾有效降低長期債務餘額，嚴守財政紀律。

財政部也解釋，勞工保險基金精算負債屬未來或有給付責任性質，為未來社會安全給付義務，可透過費率調整、給付條件改變、改善經營績效及保險財務結構因應，未必成為實質債務。依國際組織標準，採備註或補充報告方式揭露，不計入一般政府負債。

而關於立委以審計部報告，指中央政府未來5年財政完全無法樂觀，財政部新聞稿提到，考量該推估數據是早前112年行政院主計總處會同財政部，依財政紀律法第13條規定及行政院訂定「中央政府辦理設定平衡預算目標實施方案」辦理，主計總處112年10月公布113年度至119年度中央政府財政收支推估情形；但時空環境已有變化，後續將配合主計總處於114年度總預算案籌編完成後，滾動檢討中央政府財政收支推估情形。