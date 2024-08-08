產創投抵優惠擴及新技術 大部分項目「折半」

《產業創新條例》智慧機械等投資抵減將於今年落日，財政部長莊翠雲昨（7）日表示，隨著科技演進，經濟部正與財政部討論新增投資抵減項目與範圍，新增項目將擴及新技術已是財經部會共識。

此外，財政部下會期也將推出《娛樂稅法》、《貨物稅條例》等修法，列為財政部重點法案。

財政部長莊翠雲談話重點 圖／經濟日報提供

產創條例第10條之1提供智慧機械、5G、資安等新興技術投資抵減，支出金額在同一課稅年度合計達100萬元以上、10億元以下，可選擇以當年抵減率5％或分三年抵減3％，實施期間至2024年底。

莊翠雲指出，目前仍在與經濟部產業發展署討論新增項目與抵減範圍，財政部態度是希望經濟部提出項目可隨時代向前推進，例如經濟部日前新增AI、淨零科技等新技術，都是選項，目前仍在討論中。

經濟部日前透露，研議將產創條例10條之1適用範圍擴及AI、淨零排放，且當年度抵減率擬自5%倍增至10%，同時也擬提高適用投抵的支出金額上限，實施期程延長五年至2029年底。全案仍待與財政部討論。

談到財政部下半年推動法案，莊翠雲表示，娛樂稅法是其中一項。她指出，娛樂稅去年稅收18.9億元，今年上半年10.2億元寫歷年新高，雖過去外界曾建議廢除，但因是地方重要稅收，在財政自主、自籌財源要求下，地方政府皆反對廢止。

不過財政部檢視娛樂稅各項目稅率上限後，決議稅率上限可調整，除高爾夫球場現行稅率維持20％，其他項目最高稅率至少會「折半」調整，例如職業性歌唱、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演及夜總會等各種表演，將從30％降至15％，電影將從60％調降至15％。

同時，為鼓勵產業發展或基於政策考量，財政部修法也將授權地方停徵娛樂稅。莊翠雲解釋，原希望考慮財政狀況，開放全部項目由地方自行決定是否停徵，但擔心各地方政府間形成壓力，僅針對部分項目，目前以藝文活動 、競技比賽活動兩項目可授權停徵。這項修法草案最快8月底前預告。

有關貨物稅條例修法，針對包括復康巴士、載運輪椅使用車輛、低底盤公車、天然氣公車、油電混合公車、電動公車等徵詢衛福部與交通部意見後，跨部會共識延長五年至2029年12月31日，預計下會期修法。