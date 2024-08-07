浮動式風場 五業者競逐

新一輪離岸風電大戰再起戰火，經濟部能源署規劃在今年底前完備、並發布浮動式風場示範計畫遴選機制。目前規畫單一申請案浮台設置數量為六至12座，約90到180MW（百萬瓦）規模，規畫遴選二案為原則，得視情形增加一案，意即最多共三個案場，並透過躉購費率做為獎勵，預計2029年、2030年完工併網。

有關展開投標作業的時間點，能源署官員表示，將聽取業者意見，可能落在今年第4季或2025年第1季。

針對浮動式風場示範計畫，目前有包括風睿、西班牙開發商貝富新能源、哥本哈根基礎建設基金（CIP）、台亞風能、法國電力再生能源等五家業者、七座浮動風場環評過關。經濟部主導離岸風電區塊開發3-2期容量分配結果才剛底定，新一波離岸風電戰火再起，貝富新能源昨（7）日宣布其「九降風離岸風電計畫第一期」之風場選址。