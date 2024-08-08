環境部預告碳定價今年上路 首場氣候變遷委員會登場

賴總統今（8）日將主持首場國家氣候變遷對策委員會，據了解，環境部長彭啓明將說明氣候變遷因應策略，並預告碳定價會在今年上路；台電董事長曾文生則將說明未來用電成長需求與來源，以及所需相關機組建設。

氣候變遷委員會包含淨零轉型、多元綠能減碳科技、綠色數位雙軸轉型、永續綠生活、公正轉型、綠色永續金融，以及國土永續調適韌性等七大主軸。

國家氣候變遷對策委員會 圖／經濟日報提供

不過更令人關注的是，委員會副召集人、和碩董事長童子賢，以及委員會顧問、前中研院長李遠哲，兩人先前都陸續公開支持核能作為淨零選項，同時委員會成員中，也有不少反核立場鮮明的環團，今日會中是否觸及核能敏感議題，備受關注。

據了解，氣候變遷對全球及台灣影響衝擊評估報告案中，內容主要聚焦兩點。首先，氣候變遷與極端氣候是全球人類與生態環境所面臨的最大挑戰之一；其次近年台灣各界積極推動淨零轉型工作，同時也應重視氣候變遷調適之重要性與急迫性，透過盤點氣候治理挑戰，及早部署，降低風險損失，並創造轉型契機。

此外會議中，彭啓明也將提到，淨零策略中「碳定價」今年一定會上路，也會說明目前進度。

至於台灣電力供需的轉型與挑戰報告，主要聚焦近年來，為穩定供電、電力供電初步轉型以及各項電力建設布局等。

為邁向2050淨零轉型目標，賴總統聽取明年度總預算規劃，已同意明年淨零轉型預算首度突破1,000億元。據了解，主要是在淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫上再加碼，包括投入再生能源及氫能、電網及儲能系統、低碳及負碳技術、節能及鍋爐汰換、運具電動化等五大領域。

另外，今日行政院會上也將通過經濟部「深度節能推動計畫」。據了解，該計畫主要分為三大部分，首先是針對大用戶，可以透過智慧、低碳化改善系統；中小用戶則是透過媒合ESCO，診斷輔導節能；住宅則是節能家電補助。相關預算也包含在上述的千億淨零預算中。

據了解，針對淨零預算的整體運用規劃，將自下周起陸續公布，其中針對節能補助部分，經濟部希望爭取每年68億元、為期兩年預算支持，但具體方案仍待於行政院會上討論。