明年科技預算增14.9% 五大信賴產業協助預算近220億元

行政院長卓榮泰7日出席部會副首長AI共識營時提到，在明年總預算中，科技預算大幅增加14.9％，其中在半導體編列170餘億元、AI人工智慧約100億元、太空通訊產領域100億元，另外五大信賴產業協助預算也近220億元，台灣要從一個科技製造大國，成為AI運用且能夠為世界提出解決方案的輸出國。

行政院人事總處今天下午舉辦「高階人才AI共識營」，第一梯次由部會首長參與，由賴清德總統致詞開場，今天是以副首長為主，由卓榮泰致詞開場；三場講座講師，分別為台大科技政策與產業發展研究中心執行長詹文男、台灣人工智慧學校校務長蔡明順、中央研究院資訊服務處長陳伶志。

卓榮泰致詞指出，他深知副首長角色有多重要，在上任的三個月內，副院長鄭麗君開的會、秘書長龔明鑫看的公文、發言人陳世凱說的話都比他還多，尤其本屆行動創新AI內閣有許多新任部會首長，更要仰賴副首長的過往經驗與傳承，否則將寸步難行，盼大家能持續發揮團隊合作精神。

卓榮泰提到，在公務體系當中，要為老問題找新方法，為新問題找好方法，過去政府累積下來的問題，因長期無法解決，每天又有新問題出來，必須找到方法迅速處理；此外，每個部會都有專業，但跨部會要合作、橫向聯繫的事情太多，單一個部會沒有辦法解決問題，必須縝密分工。希望能讓副首長們在面對未來的工作時，能以「創新思維」和「協同合作」精神解決問題，對襄助首長推動政務會有更正面積極的幫助。

提到AI科技，卓榮泰說，AI發展迅速，範圍擴及醫療、金融、教育、交通、災防等面向，能為事前防範和事後準備提升效果，譬如提高氣象預報準確性、在邊坡落石管理上發揮作用，也要透過入門、訓練、條件準備、實驗和檢驗五個步驟中提升AI科技能力，才能和產業專家對話，進而透過AI解決問題。

卓榮泰指出，政府會透過政策、法規和執行三方面布局，現已成立經濟發展委員會，制定AI人才競爭力躍升方案，八年培訓20萬AI人才並，人工智慧基本法也公開預告，希望成為推動AI發展的原則，並通過台灣AI行動計劃2.0，同時提升公務人員AI能力。另在明年預算中也大幅提升科技預算達14.9%，在半導體上編列170億元預算、AI領域100億元、太空通訊100億元，另針對五大信賴產業編列220億元預算，彰顯台灣要從科技製造大國，轉型為AI運用和提出解決方案輸出國。

卓榮泰最後表示，這股AI國際浪潮當中，政府已經展開三方布局，現在要有強而有力的執行團隊把事做好，讓人民感受到行政團隊確實站在浪潮高峰，引領國家走向正確方向，盼副首長能突破自我、跨域合作，將創新精神帶回各自領域，為台灣繼續成為世界科技領頭羊、科技大國展現雄心壯志。