台塑集團看全球總體經濟 台塑、南亞、台塑化各有看法

全球股災衝擊國內資本市場，引發民眾對未來景氣擔憂。台塑（1301）7日發表未來營運展望時，也針對總體經濟提出三點看法，包括：美歐第2季經濟成長優於預期，中國大陸宣布降息有利提振房市與內需，以及全球主要經濟體製造業PMI都陷入萎縮。

台塑表示，美國商務部7月25日公布今年第2季GDP初值，基於消費支出穩定成長，季增2.8%遠超市場預期，增幅是第1季1.4%的2倍，加上通膨持續降溫，聯準會可望於9月降息，有利民間消費及企業投資。另歐盟統計局7月30日公布第2季GDP初值，季增0.3%也優於市場預估0.2%，顯示歐元區經濟擺脫衰退陰霾，持續穩健復甦。

針對中國大陸，台塑也表示，由於中國大陸經濟面臨下滑壓力，人民銀行7月22日宣布調降1年期及5年期貸款市場報價利率（LPR）各10個基點（0.1%），同時將7天期逆回購操作利率由1.8%下調為1.7%，加大金融支持實體經濟力度，預期可降低企業及個人的融資成本，加上將從「促進房市平穩健康發展、發展新興產業和未來產業、擴大國內需求特別是消費需求」等三方面刺激經濟，有利提振房市與內需。

台塑並指出，中國大陸統計局公布7月製造業採購經理人指數（PMI）小跌至49.4，連續三個月低於景氣榮枯線50，同時美國供應管理協會（ISM）及標普全球（S&P Global）公布美國及日本7月PMI，也都陷入萎縮區間，顯示終端需求不佳，廠商不看好未來六個月製造業景氣。

南亞（1303）指出，美國7月製造業PMI下滑至46.8，雖然存貨指數已降至44.5，但新訂單指數卻也下滑至47.4，反映出企業補充庫存趨向保守。惟目前庫存持續去化，加上科技創新應用的終端設備推陳出新，可望刺激新訂單成長。

南亞說明，中國大陸7月製造業PMI 49.4 依然低於榮枯線，近期天災影響工程開工，原材料庫存指數上升，加上終端需求緊縮，新訂單及出廠價格等指標都下滑，但生產指數保持擴張，產出大於需求，產品外溢至海外市場，造成非理性的價格競爭。

最後南亞認為，美國對於中國大陸科技封鎖仍未放鬆，對供應鏈發展產生不利影響，加上全球主要央行長期以來的高利率環境，對需求端造成排擠效應，且近期中東地緣政治衝突升高，可能對全球經濟復甦造成負面影響。

台塑化（6505）表示，7月美國與中國製造業指數皆下跌至榮枯線之下，加上7月美國非農新增就業僅11.4萬人，低於市場預期的17.6萬人，導致市場擔憂美國經濟是否陷入衰退，拖累資本市場及油價大幅下跌。

但7月30日以色列空襲，擊斃真主黨高階指揮官，7月31日哈馬斯領導人在伊朗遭刺殺，兇嫌鎖定以色列特務機關，導致伊朗誓言將聯合真主黨及哈馬斯攻擊以色列本土，中東地緣政治風險持續提高，加上美國原油庫存水位比去年同期低2%，且8月下旬為墨西哥灣颶風高峰期，皆提供油價下檔支撐。