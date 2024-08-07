循環署推動手機回收法制化 業者2025年循環率達15%

規劃與與歐美等國同步，環境部資源循環署將手機回收規定法制化，近日預告法案，要求手機製造、輸入及販賣業者負起回收的責任，讓手機能回收後能再循環，也期盼業者提出手機租賃或維修等循環服務，2026年循環率可達15%之目標。

台灣於2006年公告手機為清潔隊應回收項目，協助民眾回收家中廢手機，並於2008年起與手機品牌及販賣業者合作舉辦手機回收活動。但智慧型手機年年推陳出新，台灣年銷售500萬支手機，手機零件含有許多化學元素，回收能減少大量新材料開採及減少碳排，但我國目前回收率僅約12%。

在此期間歐美多國已立法將手機回收的責任歸於手機業者，例如美國各州有電子廢棄物回收法、歐盟有「廢電子電機設備指令」（WEEE）、日本有「廢舊小型電子產品等再資源化促進法」。近年數據顯示，台灣2022年的手機回收率雖提升至12%，是歷年新高，但仍有努力的空間。

根據循環署調查，超過5成民眾將舊手機閒置在家，沒有拿出來回收，進一步調查其原因包括不知道回收點、缺乏回收獎勵，以及擔憂個資外洩。為解決國內手機回收困境，循環署於2024年8月7日預告「應標示分類回收標誌之行動電話製造、輸入業範圍及其他應遵行事項」草案，並與手機品牌商及販賣業者座談，將過往手機回收是採宣導性質、鼓勵民眾回收，未來透過手機回收法制化，要求手機製造、輸入及販賣業者負起回收責任，讓回收行動能夠持續進行，並提高手機回收及手機租賃、舊機買回或維修等循環服務比例，盼2026年能達成15%的循環率目標，草案預計於2025年1月1日上路。