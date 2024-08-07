新委員到任前「原則上不處理裁罰案」 NCC：7案件例外

在行政院指定NCC（國家通訊傳播委員會）前任副主委翁柏宗擔任代理主委後，NCC委員會議也維持每周三持續召開，NCC指出，在傳播專業委員未到任前，原則上先不處理處罰案，不過，有7個案件因為裁罰權三年期間即將屆期，因此，這7個案件將會在下周的委員會議中進行討論。

翁柏宗上任成為代理主委後，NCC委員會今日首度召開，4位委員討論後決議，原則上，暫不處理傳播違規內容處罰案件，等新委員到任後，再做討論決定。

NCC主秘黃文哲指出，雖然NCC暫不處理違規裁罰案，但仍接受民眾檢舉，他提醒頻道業者，這段期間內，仍必須做好自律。但有7個案件例外，將會在下周進行討論。

黃文哲表示，根據行政罰法規定，行政罰之裁處權，因三年期間之經過而消滅，而這7個案件的裁罰權時間因為快要到期，若NCC不做處置，將會涉及怠忽職守問題，因此，NCC委員會議下周會對此作出討論。

NCC官員指出，這7個裁罰案件都是民眾檢舉且涉及置入的案件，由於置入案會涉及對價有償問題，需要較多行政程序。這七個個案，先前已經召開過節目廣告諮詢會議，程序只差在最後一步的委員會議。

至於三立入股中嘉案，8月底期限將至。黃文哲表示，由於中嘉案不屬於裁罰案，NCC會持續審慎關注，並要求中嘉盡快處理完畢，但由於中嘉目前遞給NCC的名單已經變更5次，NCC也很希望他們名單趕緊訂下來，希望8月底之前，新舊任股東能順利交割完畢。