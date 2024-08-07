降息預期帶來債市利多 中信投信：布局長債與投等債 ETF 享雙保險

美國聯準會降息預期升溫，債市利多頻發。中國信託投信表示，市場預期今年聯準會可望降息3碼，資金已先進入債市卡位。然而近期市場黑天鵝頻傳，且美國年底亦有總統大選的不確定因素存在，法人建議，投資人步步為營，分批買進債券ETF，且可同步買進以資本利得為主的長天期美債ETF，以及加碼穩定收益的投等債ETF。

近期資本市場大幅波動，首先是日本央行無預警升息，緊接著美國7月製造業數據與失業率均不如預期，加深經濟衰退疑慮，投資人大幅拋售風險性資產，導致全球股市崩跌，資金也湧進債市避險，8月以來美國2、10、30年期公債殖利率全面驟降。

中信美國公債20年（00795B）經理人張瓈尹表示，根據以往經驗，聯準會降息分成兩種，一種是衰退前降息，另一種是預防性降息。觀察目前經濟情勢，「軟著陸」的機會依然較大，不至於馬上進入衰退，後續仍要觀察美國8月經濟數據表現，以及即將召開的Jackson Hole全球央行年會會後釋放的訊息為何。不過，無論是哪種降息，對債券市場而言都是利多。

張瓈尹補充，長天期美債對利率較敏感，目前市場預期聯準會今年可望降息3碼，統計近三次聯準會降息期間，投資人在降息前半年進場，無論是持有一年以上、兩年以上，皆可享有兩成以上的報酬。因此她認為，降息前投入長天期美債ETF是很好的甜蜜期。

不過，張瓈尹也建議，今年下半年適逢美國總統大選，且聯準會降息次數、幅度仍有不確定性，短線美債殖利率急跌，若接下來美國經濟數據若有出人意料的表現，例如CPI、PCE高於預期，美債殖利率亦有可能反彈，債券價格將出現修正。因此建議投資人不要「歐印」，分批布局為宜。

在經濟軟著陸機率高，同時隨著高殖利率環境即將進入尾聲，投資人除了將資金配置在資本利得可期的長天期美債ETF外，亦可搭配信用評等在BBB以上的投等債ETF，不僅信評較高，同時違約率也較低，可說是降息循環下的雙保險投資策略。