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觀音居民抗議SRF廠當鄰居 經濟部：桃園市府可層層把關

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
觀音區民眾認為，經濟部廢止了桃園市的廢止SRF業者入園處分，等同是支持SRF廠可以進駐園區「燒垃圾」，今日前往經濟部陳情抗議。記者陳儷方／攝影
觀音區民眾認為，經濟部廢止了桃園市的廢止SRF業者入園處分，等同是支持SRF廠可以進駐園區「燒垃圾」，今日前往經濟部陳情抗議。記者陳儷方／攝影

桃園民代帶著鄉親北上，今日向經濟部總統府抗議SRF（固體再生燃料）業者在桃園科技園區設廠，經濟部表示，目前3家廠商都還在建廠階段，未來還有許多建築、消防、環保等許可，必須經過桃園市政府審查，3家廠商能否繼續設廠、營運，決定權在桃園市政府，桃園市政府有足夠的行政權可以替民眾把關。

觀音區民眾認為，是經濟部廢止了桃園市的廢止入園處分，等同是支持SRF廠可以進駐園區「燒垃圾」，將危害當地居民健康，是「假綠能、真垃圾」。

桃園市政府今年3月宣布廢止3家SRF廠商（台灣立方、可寧衛、立疆）進駐桃園科技工業區案，主要是因為經濟部已三次去函桃園市政府表示，對廠商的推薦函是建議性質，不具法律效力，已予以收回，桃園市政府認為三家SRF廠商專案入園程序已不完備，因而廢止原專案入園同意。

不過，廠商向經濟部提起訴願，經濟部訴願會做出決議，認為該園區既然非經濟部主管，就不能以經濟部收回推薦政策表述為由廢止入園許可，因此撤銷此廢止入園的處分。經濟部強調，訴願會主要由外部法律專家為組成，撤銷桃市府原處分是因其處分理由適法性不足。

經濟部表示，針對今日桃園鄉親的抗議，已有專人接下陳情信函，一定傾聽鄉親心聲與意見，更尊重桃市府合法的後續把關，同時，業者進駐的桃科工是桃市府開發主管，進駐與否完全依照市府的法規審核，桃市府的決定只要合法，經濟部絕對尊重其把關作為。

SRF 可寧衛 經濟部 總統府

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