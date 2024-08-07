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數發部啟動AI培訓計畫 即日起舉辦逾20場公部門AI實戰工作坊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數位發展部7日表示，為響應行政院加速AI應用以強化民生便捷性、企業生產力及公部門行政效率的政策，即日起至年底將舉辦超過20場公部門AI實戰工作坊。數發部並同步提供線上AI學習資源，開放公務人員與一般民眾利用，藉以提升台灣各界掌握實用的AI技能，更好地迎接數位時代的挑戰。

數發部表示，公務人員掌握基本AI應用技能是數位轉型的關鍵，數發部積極協助政府機關運用AI提升業務效能，策劃了一系列AI實戰工作坊，課程內容涵蓋AI基礎知識、實際應用案例、核心演算法以及實機操作等多個面向。培訓計畫目的是提升不同單位、職級公務人員的AI技能，預計至少培訓700位公務人員具備AI即戰力。

數發部指出，為順應當前學習趨勢，課程採用了網實整合的培訓模式，除實體課程外，亦提供線上學習資源。課程涵蓋範圍廣泛，包括自動化AI、人機互動、機器學習等多個領域，可幫助培訓公務人員高效運用AI技術，提升工作效率。相關數位課程也向一般民眾開放，民眾只需至e等公務園+學習平台的「資訊職能數位學習專區」，申請帳號後，即可免費瀏覽學習。

數發部強調，為了在全面AI化時代中推動數位發展，並與國際接軌，數發部未來將持續推廣AI培訓計畫，並鼓勵公私部門積極參與AI實體和線上培訓課程，掌握必要的知識和技能，公私協力共同實現智慧國家的願景。

AI 數位學習 機器學習 演算法

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