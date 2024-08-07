貝富新能源與金屬中心合作 表態參與經濟部浮動式風場示範選商

貝富新能源7日宣布其「九降風離岸風電計畫第一期」之風場選址，將參與政府預計年底前啟動的浮動式風場示範規劃選商。並與財團法人金屬工業研究發展中心（下簡稱金屬中心）簽署協議，針對「浮動式離岸風電繫泊及錨錠系統台灣本土供應鏈產能分析」進行合作，展現爭取建置台灣首座浮動式風場的決心。

「九降風離岸風電計畫第一期」自2021年開始開發，最多將安裝12座浮動平台，預計裝置容量180兆瓦，位於新竹市外海約23公里處。貝富新能源自2023年3月起展開浮動式光達量測，在新竹區漁會的戒護船合作協助下，進行了詳盡的能源產量評估；此外，貝富新能源也透過全面的環境社會影響評估（ESIA）及地球物理調查，了解環境限制和地質條件，透過這些資訊確保九降風一期的最佳場址佈局設計。貝富新能源的開發模式包含桌面研究、現場調查、及實地與利益關係人互動溝通；同時致力於針對場址的嚴謹分析，並確保與在地社區合作的機會。

貝富新能源台灣總經理彭茂寬表示，離岸風電3-2期選商結果出爐，台灣將邁入浮動式風電時代，但要能成功發展，時機點至關重要——在2024年第3至第4季度宣布躉購費率及選商規則，開發商得以有機會掌握2025年天氣窗進行海域調查探勘，方能在2030年前完工併聯（COD）。

貝富新能源與金屬中心的合作借重金屬中心推動台灣風電產業價值鏈的專業，以及過去多年協助在地供應商克服挑戰接軌國際、執行固定式離岸風場建置工作的經驗，再結合貝富新能源專家們在全球各地的豐富知識，在示範規劃階段起，盤點並協助發展本土供應鏈於浮動式技術的發展，將根據實際訪廠，識別並評估國內15家供應商在繫泊及錨錠系統的潛力。

金屬中心董事長林仁益表示，金屬中心與貝富新能源的攜手，重點在於評估台灣一級和二級供應商在浮動式風電關鍵組件的能量，為本地廠商未來進一步參與成為浮動式風電供應鏈的一環，踏出第一步，金屬中心期待與貝富新能源共同提升技術實力、研發與推動產業間合作交流。

貝富新能源表示，與金屬中心的合作，展示貝富新能源重視示範規劃與商業階段間的連續性，相信「九降風離岸風電計畫第一期」能示範海事工程、港口營運和供應鏈，如何在台灣獨特自然環境和法規條件下針對浮動式風電進行調整，這將為後續擬定參與3-3期選商的「九降風離岸風電計畫第二期」奠定基礎。固定式風電適合海域已飽和，浮動式技術的大規模開發，有助達成台灣2035年離岸風電政策目標。

貝富新能源執行長Carlos Martin 強調，台灣一路走來從零開始，在開發固定式離岸風電計畫上建立了強大的離岸風電產業。相信台灣政府將在支持本土企業、尋求經濟高效成果、及為國際開發商提供投資信心之間取得適當平衡。制定有利政策以建立具有競爭力的浮動式風電產業極為重要，以合理的電價，持續打造新產業。