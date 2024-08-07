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泓德能源攻綠電商機 已與13個三型電廠簽約

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

太陽能系統整合商泓德能源-創（6873）旗下負責綠電購售的子公司星星電力，於今年3月初開始與13個三型電廠簽約，並完成憑證中心、能源署以及台電所有書面審查及現勘，7月1日正式轉供綠電並移轉憑證給23個用電戶。此為星星電力多對多首例，同時也創下業界最高速紀錄，達成發電業者、售電業者與用電業者三贏局面。

星星電力合約管理系統為媒合精確度奠定基礎 AI系統優化使轉供配比率超過九成

能源署於2023年12月14日宣布，開放光電二、三型所發出的綠電，可以先銷售給再生能源售電業，再由再生能源售電業轉售予企業用戶。此舉不僅可以減少售電業者協助發電業者由三型轉一型的作業時間與成本，進而大幅增加綠電交易量，讓企業用更具競爭力的成本取得綠電，創造多贏。

星星電力為滿足案場客戶與用電客戶各自需求、提高媒合精確度與減少餘電，首要之務是透過自動化合約管理系統確保可以如期履約，再者藉由星星電力綠電專業顧問的豐富經驗值以及對綠電媒合配比的熟悉度，搭配母公司泓德能源自主開發的AI管理系統，針對不同發電型態與用電型態持續優化媒合演算模型。其中「AI分群演算法」相較於傳統分群媒合方法，可使平均轉供媒合配比率超過90%，成功將餘電最小化。

綠電專業顧問實績豐碩 星星電力深受主管機關與客戶信賴

星星電力以其綠電專業顧問實績，深受用電客戶信賴，並依照不同需求，給予相對應的專業建議與教育訓練，協助用電客戶熟悉現行法規以及相關的作業流程。因為對於作業流程的熟悉度，在申請資料的完整度以及現地審查作業的規劃上，皆能加速整體流程，協助主管機關有效完成相關申請。

星星電力為台灣排名前三大售電業者，自2021年取得售電執照至2024年6月，綠電轉供總合約度數超過141億度，合作企業容量超過156MW，轉供據點超過1,800個，憑證累計張數45,080張。星星電力目前主要業務包含綠電轉供、綠電媒合、綠電團購、綠色租賃等，客戶包含聯發科集團、日月光投控、國泰集團、玉山銀行、中國信託、永豐銀行、台北101、台灣大哥大、台灣資生堂等科技業、製造業、金融業、頂級商辦大樓、電信業等各產業龍頭。

玉山銀行 綠電

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