風睿3-2期獲配800MW成大贏家 規畫設置57支14MW風機

離岸風電第三階段區塊開發3-2期選商結果底定，風睿能源集團（Synera Renewable Energy）旗下之海廣（Formosa 6）離岸風電計畫正式獲得經濟部核配800MW開發容量。風睿能源表示，海廣風電作為集團首座佈局中台灣的案場，最多可設置57支14MW風機，待完工併網後，可望為86萬家戶提供用電。

風睿能源（SRE）董事長林雍堯表示，感謝主管機關與審查委員在評選過程中展現公平公正、審慎專業的精神，也向所有供應鏈夥伴表示感謝。風睿能源團隊自2012年投入離岸風電領域以來，歷經了示範獎勵、潛力場址和區塊開發階段，秉持深耕臺灣承諾，亦持續看好台灣市場，不論是前一回合獲配容量的海盛風電（Formosa 4），抑或是此次推出的海廣風電（Formosa 6），風睿都將全力以赴。

海廣風電（Formosa 6）由風睿能源（SRE）主導，場址位於彰化縣線西鄉外海，總面積約84平方公里，離岸最近處約35公里，最大潛在裝置容量可達1GW，按本次獲配容量800MW估算，最多可設置57支14MW風機，待完工併網後，可望為86萬家戶提供用電。