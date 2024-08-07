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抗議SRF設廠桃科 陳抗民眾送雞蛋給經長郭智輝 要求硬起來

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
桃園市觀音區民眾到經濟部，抗議經濟部撤銷桃園市政府的撤銷處分，等同支持SRF進駐桃科，陳抗民眾灑冥紙，並揚言經濟部若不理會民眾心聲，下次將蛋洗經濟部。記者陳儷方／攝影
桃園市觀音區民眾到經濟部，抗議經濟部撤銷桃園市政府的撤銷處分，等同支持SRF進駐桃科，陳抗民眾灑冥紙，並揚言經濟部若不理會民眾心聲，下次將蛋洗經濟部。記者陳儷方／攝影

桃園市觀音區民眾抗議經濟部，撤銷桃園市政府禁止SRF（固體再生燃料）進入桃園科技園區的處分，今日北上向總統府及經濟部陳情，陳情民眾大喊訴求，要SRF滾出觀音，經濟部由產發署長楊志清接下陳情書，表示會用最快的速度研讀陳情內容後，給大家一個回應。現場抗議民眾則揚言，若經濟部不理會訴求，下次再來就要蛋洗經濟、潑油漆。

陳情民眾今日從桃園市北上台北市，先到總統府前向總統賴清德陳情，接著轉到經濟部向經濟部長郭智輝抗議，經濟部大門前布滿警察，嚴陣以待，據經濟部初估陳抗民眾約有數百名。

號召鄉親北上陳抗的立委涂權吉痛批經濟部，竟然撤銷桃園市政府的撤銷處分，他在立院質詢時要求經濟部撤銷財團的再生能源發電許可，也被郭智輝拒絕，他呼籲經濟部不要再玩文字遊戲，不要再推拖、不要再糊弄鄉親，要求「假綠能、真垃圾」滾出觀音。

桃園市政府今年3月宣布廢止三家SRF廠商（台灣立方、可寧衛、立疆）進駐桃園科技工業區案，主要是因為經濟部已三次去函桃園市政府表示，對廠商的推薦函是建議性質，不具法律效力，已予以收回，桃園市政府認為三家SRF廠商專案入園程序已不完備，因而廢止原專案入園同意。

廠商向經濟部訴願會提起訴願，經濟部訴願會開會後做出決議，認為該園區既然非經濟部主管，就不能以經濟部收回推薦政策表述為由廢止入園許可，因此撤銷此廢止入園的處分。

觀音區民眾認為，是經濟部廢止桃園市的廢止入園處分，等同是支持SRF廠可以進駐園區「燒垃圾」，將危害當地居民健康，因為集結鄉親北上向總統府及經濟部陳情抗議，還帶了十盒雞蛋，要送給經濟部長郭智輝，呼籲經濟部能硬起來跟民眾站在一起，傾聽民意。現場雖然沒有砸雞蛋，但帶來一大包冥紙，灑冥紙抗議。

經濟部今年6月撤銷桃園市政府禁止SRF進入桃園科技園區的處分，讓當地民眾及民代炸鍋，經濟部曾解釋，桃園科技園區不是經濟部主管，桃園市政府不能以經濟部收回推薦政策表述為由，廢止廠商的入園許可，因此撤銷此廢止入園的處分。

經濟部說明，過去推薦廠商是基於桃園產業發展、在地廢棄物處理需求，以及推動再生能源發展、促進投資等理由，同時也多次說明該園區主管為桃市府，管理的法令也是桃市府主管，經濟部推薦並不具法律效力。

桃園市觀音區民眾到經濟部，抗議經濟部撤銷桃園市政府的撤銷處分，等同支持SRF進駐桃科。記者陳儷方／攝影
桃園市觀音區民眾到經濟部，抗議經濟部撤銷桃園市政府的撤銷處分，等同支持SRF進駐桃科。記者陳儷方／攝影

經濟部 總統府 陳抗

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