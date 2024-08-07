桃園民眾千人北上抗議經濟部讓SRF業者死灰復燃

不滿經濟部讓SRF（固體再生燃料）在桃園科技園區設廠，桃園市民眾今日北上向總統府及經濟部抗議，訴求「SRF滾出觀音」，拒絕SRF在大潭里設廠，痛批SRF廠商根本以SRF為包裝但實際上是燒垃圾。

經濟部今年6月撤銷桃園市政府禁止SRF進入桃園科技園區的處分，讓當地民眾及民代炸鍋，經濟部曾解釋，桃園科技園區不是經濟部主管，桃園市政府不能以經濟部收回推薦政策表述為由，廢止廠商的入園許可，因此撤銷此廢止入園的處分。

經濟部表示，過去推薦廠商是基於桃園產業發展、在地廢棄物處理需求，以及推動再生能源發展、促進投資等理由，同時也多次說明該園區主管為桃市府，管理的法令也是桃市府主管，經濟部推薦並不具法律效力。