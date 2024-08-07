快訊

空中英語教室證實彭蒙惠辭世 遺囑交代：把所有一切全捐出

啦啦隊女神陳怡叡被爆有新歡 男方身分被起底「千億富二代」

台積電開高21元重返900元之上 台股早盤漲逾200點

桃園民眾千人北上抗議經濟部讓SRF業者死灰復燃

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
桃園科技園區將進駐3家SRF廠，今日引發民眾北上向經濟部抗議。圖／本報系資料照片
桃園科技園區將進駐3家SRF廠，今日引發民眾北上向經濟部抗議。圖／本報系資料照片

不滿經濟部讓SRF（固體再生燃料）在桃園科技園區設廠，桃園市民眾今日北上向總統府及經濟部抗議，訴求「SRF滾出觀音」，拒絕SRF在大潭里設廠，痛批SRF廠商根本以SRF為包裝但實際上是燒垃圾。

經濟部今年6月撤銷桃園市政府禁止SRF進入桃園科技園區的處分，讓當地民眾及民代炸鍋，經濟部曾解釋，桃園科技園區不是經濟部主管，桃園市政府不能以經濟部收回推薦政策表述為由，廢止廠商的入園許可，因此撤銷此廢止入園的處分。

經濟部表示，過去推薦廠商是基於桃園產業發展、在地廢棄物處理需求，以及推動再生能源發展、促進投資等理由，同時也多次說明該園區主管為桃市府，管理的法令也是桃市府主管，經濟部推薦並不具法律效力。

廢棄物 經濟部

延伸閱讀

郭智輝才稱股災 隔天秒改口讚台股基本面！網笑：連經濟部也煮麵

碳費子法 三大爭點

桃園SRF廠爭議 環境部：未取得許可之鍋爐皆屬新設鍋爐

抗議SRF桃園設廠 藍營8月將率千人到總統府抗議

相關新聞

新鮮人找工作 人力銀行整理高薪產業及百萬年薪職缺

缺工、通膨、景氣熱絡，今年5到7月畢業季，已有5.6萬人次新鮮人找正職工作，薪資行情如何？104人力銀行大數據發現，今年...

桃園民眾千人北上抗議經濟部讓SRF業者死灰復燃

不滿經濟部讓SRF（固體再生燃料）在桃園科技園區設廠，桃園市民眾今日北上向總統府及經濟部抗議，訴求「SRF滾出觀音」，拒...

新鮮人看過來 「起薪不高 但後勢可期」的職務是這些

時序進入畢業生求職高峰期，104人力銀行大數據發現，今年新鮮人薪資平均35500元，但也從大數據整理具參考就業數據，例如...

滿65歲勞工不用被強制退休？誤會大了 勞基法最新修法全解讀

立法院7月15日三讀通過《勞基法》第54條修正草案，明定勞雇雙方得協商延後強制退休年齡，看似打開65歲強制退休的天花板，不少資深讀者也紛紛來信詢問《經濟日報》，「是不是以後滿65歲時，就不會『被』退休了？」答案可能會讓一些資深員工有些失望...

內閣改組牽動公股行庫高層人事異動 掀牌前恐還有變數

5月內閣改組，財經部會首長各就定位之後，國營事業高層人事陸續底定，歷經快三個月，大型公股行庫高層人事調整，終於到了即將掀...

台美貿易首批協定 最快11月生效

台美廿一世紀貿易倡議首批協定有望年底生效。白宮於美東時間五日晚間發布備忘錄，由美國總統拜登授權美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。