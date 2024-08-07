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新鮮人看過來 「起薪不高 但後勢可期」的職務是這些

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
畢業季來臨，大學新鮮人步入職場找工作，有些職務起薪雖低於整理，但未來性可期待職務，可先從這些工作著手。 圖/本報資料照片
畢業季來臨，大學新鮮人步入職場找工作，有些職務起薪雖低於整理，但未來性可期待職務，可先從這些工作著手。 圖/本報資料照片

時序進入畢業生求職高峰期，104人力銀行大數據發現，今年新鮮人薪資平均35500元，但也從大數據整理具參考就業數據，例如新鮮人初入職場，有些職務起薪雖低於整理，但未來性可期待職務，也就是磨練三年後薪資漲幅高於20%的三職務，包括財務/會計/稅務透過證照累積，薪水從34000元成長25%到42500元；生產管理在熟悉工作後，培養優化流程&品質的能力，薪水從34000元成長25%到42335元；行銷累積成功案例成為加薪籌碼，薪水從35000元成長22%至42645元。

從不同區域來看，104人力銀行大數據發現，新鮮人起薪高於或等於整體35500元的六個縣市有：新竹縣市37000元、台北市36500元、新北市與桃園市36000元、基隆市35500元。104人力銀行獵才招聘資深副總經理暨人資長鍾文雄提醒，薪資較優渥的地區也得思考當地物價，以台北市為例，扣除主計總處所公布的各縣市平均每人月消費支出33730元，結餘僅2770元。

至於碩士薪水是否會比大學畢業高？104人力銀行大數據顯示，大學起薪與碩士起薪差距幅度最大的前五大職務：工程研發碩士薪資可從38950提升53%至59450元；生產管理34000提升50%至51000元；製程規劃40000提升49%至59350元、MIS/網管37500提升43%至53571元、軟體/工程42500提升38%至58438元，集中在理工相關職務。

工作機會較多的職務，不見得薪資高，根據104人力銀行大數據，營建施作、營建規劃、餐飲、業務銷售、美容美髮每位求職者可分到3個以上的工作，高於平均的2份，屬於可以快速上工的工作。但薪資表現僅營建施作薪資43000元比整體多7500元、營建規劃38700元比整體高3200元較多，其餘職務僅多500元，快速上工職務，薪水不一定比較高。

人力銀行 薪資

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