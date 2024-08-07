新鮮人找工作 人力銀行整理高薪產業及百萬年薪職缺

缺工、通膨、景氣熱絡，今年5到7月畢業季，已有5.6萬人次新鮮人找正職工作，薪資行情如何？104人力銀行大數據發現，今年新鮮人薪資平均35500元略高於去年；其中，高薪產業集中於科技、醫療、營建業，百萬年薪的高薪職務多見於「師」級工作、工程研發、外派人才。

104人力銀行觀察1到7月企業刊登「歡迎應屆畢業生」的9.7萬筆職缺，從企業人資填寫各職缺的薪資或薪資級距取中間值，再計算整體或各產業的薪資中位數，得出2024年新鮮人薪資35500元，比2023年35000元多500元。反映近期環境：主計總處預估全年經濟成長率3.94%、景氣燈號已亮出熱絡的紅燈、明年軍公教調薪3%政策帶動、消費者物價指數年增幅2.42%追趕通膨所致。

至於新鮮人薪資較高的高薪產業，依序為醫療服務業38370元、半導體業38000元、軟體及網路業與建築與土木工程業37500元、不動產業與電腦及消費性電子製造業37000元。集中於：醫療專業、AI、房地產、科技製造等熱門產業。

若以職務區分，新鮮人的六大高薪職務依序為營建施作43000元、醫療專業與軟體/工程42500元、製程規劃40000元、工程研發38950元、營建規劃38700元。多為專業技術及研發職，或前項高薪產業(醫療專業、AI、房地產、科技製造等)的熱門職務。

根據104人力銀行大數據，今年有更新履歷且有填寫求職偏好的應屆大學以上畢業生，19%傾向行政/總務最高，另有13%傾向行銷、軟體/工程、12%傾向工程研發、門市營業。若今年畢業生最想從事上述五種職務，該去哪個產業薪水最高？

104人力銀行大數據顯示，相同職務到不同產業薪資可提升1175至7500元不等。104人力銀行獵才招聘資深副總經理暨人資長鍾文雄指出，新鮮人可透過前往含金量高的產業共享獲利墊高薪水，以門市營業為例，若在不動產業，受惠於近年房地產景氣熱絡，薪資提升7500元最高。

那麼新鮮人有機會爭取年薪百萬工作機會嗎？鍾文雄觀察企業徵才職缺，新鮮人爭取百萬年薪有機會，透過本身高含金專業成為「師」級人才如藥師、土木技師等，或是搭上AI熱潮成為AI工程師、演算法工程師，與高薪工程師職務如類比IC設計、數位IC設計工程師，若具備國際力、外語力、移動力，爭取外派職缺，藉外派津貼加成，也能獲得高薪。

除了靠職務墊高薪資，鍾文雄也觀察，在AI浪潮下，會AI核心技能，協助企業化解AI焦慮薪資有望提升10%；在尚未有工作經歷下，企業也在乎新鮮人的軟實力，若具備溝通表達、抗壓、主動積極等軟實力，66.3%企業願提高薪酬，平均提高5.2%