中裕愛滋病新藥 Trogarzo 申請港澳上市許可

中裕（4147）7日公告，行銷夥伴五洲藥物向香港及澳門主管機關提交愛滋病新藥Trogarzo生物製劑上市許可申請，其中香港藥證審查期間約10個月，澳門審查期約4個月。

中裕表示，Trogarzo包括靜脈點滴劑型、及靜脈推注劑型，已獲得美國FDA核准上市，並由Theratechnologies公司負責銷售，正陸續推展至其他國家及地區。

愛滋(HIV/AIDS)藥物全球銷售額約300億美元，市場以歐美為主。僅美國銷售金額約200億美元，而絕大部分市場掌握在前幾家大公司，其中領導廠Gilead產品線多為第一線(初期)治療用藥，囊括市場超過半數大餅。但愛滋病患者得病多年後，抗藥性開始產生必需開始進入第二線以後之治療用藥，競爭市場就大不相同，主要由默克、ViiV、嬌生等廠商瓜分市場。

HIV/AIDS市場目前以治療方法可粗略劃分為四線，當患者對初期療法已經無反應，開始產生抗藥性，就進入第二線療法使用新的HIV藥物組合。當患者對第二線療法產生抗藥性時，就應用第三線療法，若治療失敗，將進行最後的補救療法(即為第四線療法)。

目前中裕TMB-355(Trogarzo)藥物即以第四線的補救療法為目標，Trogarzo屬於進入或融合抑制劑(Entry and Fusion inhibitors，EIs/FIs)，同時也是第一個核准上市的單株抗體HIV/AIDS藥物。