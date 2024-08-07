聽新聞
test
0:00 / 0:00
台美貿易首批協定 最快11月生效
台美廿一世紀貿易倡議首批協定有望年底生效。白宮於美東時間五日晚間發布備忘錄，由美國總統拜登授權美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）貿易代表戴琪，與國會進行首批協定生效的後續工作；行政院經貿談判辦公室指出，首批協定在戴琪提交執行報告後，約需六十天才能生效。
根據推估，若美方順利在兩個月內完成程序，首批協定生效時間將會落在十一月，屆時雙方將展開後續籌備作業，例如依協定內容設立相關委員會。
至於第二階段談判進度，自五月實體會落幕後，雙方透過視訊持續溝通，據悉，目前尚有意見需要收攏整合，不排除再有實體會議面對面討論，但因美方正在大選期間，相關期程仍是未知數。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言