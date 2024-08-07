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台美貿易首批協定 最快11月生效

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

台美廿一世紀貿易倡議首批協定有望年底生效。白宮於美東時間五日晚間發布備忘錄，由美國總統拜登授權美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）貿易代表戴琪，與國會進行首批協定生效的後續工作；行政院經貿談判辦公室指出，首批協定在戴琪提交執行報告後，約需六十天才能生效。

根據推估，若美方順利在兩個月內完成程序，首批協定生效時間將會落在十一月，屆時雙方將展開後續籌備作業，例如依協定內容設立相關委員會。

至於第二階段談判進度，自五月實體會落幕後，雙方透過視訊持續溝通，據悉，目前尚有意見需要收攏整合，不排除再有實體會議面對面討論，但因美方正在大選期間，相關期程仍是未知數。

拜登 美國 視訊

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