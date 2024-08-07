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供電周二亮吃緊黃燈
昨天白天供電燈號罕見亮出代表「供電吃緊」的黃燈。台電表示，昨天的日尖峰載為三九一二萬瓩，備轉容量三一三萬瓩，備轉容量率降至百分之八點○一。白天備轉容量率低於百分之十，主要原因是中南部光電受午後雷雨影響，發電量大幅減少，加上民營海湖電廠燃氣機組故障檢修，興達三號機部分設備故障，以及大潭ＧＴ８｜2號機正在進行工安檢查所致。
因氣象預報近幾日低氣壓影響可能持續降雨，太陽光電不排除受到影響，台電預估今日供電燈號仍可能再亮出供電吃緊的黃燈，初估備轉容量率為百分之八點八二。
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