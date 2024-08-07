凱米颱風導致蔬果價飆漲…7月CPI增幅2.52% 5個月新高

主計總處昨天發布七月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點五二，創五個月新高，主因為凱米颱風造成農損嚴重，蔬果價格飆漲，水果年漲百分之廿七點二三創兩年最大漲幅，加上房租及外食費、掛號費漲勢延續，以致ＣＰＩ年增率居高不下，物價壓力並未稍歇。

主計總處官員表示，不含蔬果的核心商品雖價格穩定，「但一般民眾採買新鮮食材時，會覺得物價很貴」；而且凱米颱風農損反映在八月蔬果價格會更明顯，八月ＣＰＩ年增率會更高。

對於物價走勢，主計總處綜合統計處專門委員曹志弘說，國內物價受颱風影響蔬果價格，食物類漲擴大，但其他物價相對平穩；整體服務類價格從去年第三季高點上漲百分之三點○一後連續三季收斂，只是速度慢了一點，其中外食類價格漲幅放緩，只有房租年增率仍緩步上漲，連續三季上升。

今年以來ＣＰＩ走勢起落幅度大，除了一月因基期因素下降到百分之一點八外，二月因春節效應飆上百分之三點○八，七月再度因凱米颱風橫掃全台，農損災情慘重，蔬果漲幅飆升，年增率上升為百分之二點五二。

主計總處統計，七月ＣＰＩ主要是蔬果受凱米颱風等因素影響而價揚，食物類年增百分之四點五七是七大類中漲幅最大，其中水果受去年低基數影響，價格上漲百分之廿七點二三，創近兩年最大漲幅，蔬菜因凱米颱風侵襲，供量減少，價格上漲百分之八點五八。蛋類則因雞蛋供過於求，價跌下跌百分之十六點二七，抵消漲幅。

曹志弘指出，七月ＣＰＩ結構與六月相當，但蔬果價格大漲貢獻ＣＰＩ漲幅三成，因此ＣＰＩ漲幅擴大。他說，往年夏季因水果盛產，價格本應下降，去年雖有五個颱風，未造成嚴重農損，今年凱米颱風農損達廿二點五億元，蔬菜復耕至少四周到月底收成，水果復耕更久，估八月蔬果漲幅更顯著，八月ＣＰＩ年增率會比七月更高。

七月外食費漲幅仍有百分之二點七七，但曹志弘表示，外食漲幅從去年第二季漲百分之四點四八高點後，連續四季縮小，漲幅放緩。另外七月醫療費用漲百分之四點三一，雖診所掛號費漲百分之十四點○三，但因醫療費用上漲是去年七月健保調整部分負擔後起漲，七月基期效應消失，未來漲幅也會明顯縮小。

他坦言，ＣＰＩ各類中，只有房租漲幅趨勢還是往上，從去年第三季低點百分之二點○四後，去年第四季及今年一、二季都呈現上升，而且持續緩步上升。

七月生產物價指數（ＰＰＩ）百分之三點七四創十八個月以來新高，曹志弘說，ＰＰＩ約百分之三沒有特別高，除因去年幾乎都是跌，導致基數低，也和台幣貶值有關。