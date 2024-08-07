7月CPI年增2.52% 連三月超出警戒線

主計總處昨（6）日發布7月消費者物價指數（CPI）年增率為2.52%，攀升至近五個月高點，為連續第三個月超出2%警戒線。主計總處表示，主因是颱風凱米襲台，造成農損，致蔬果價格大漲，預期對8月物價影響更大，蔬果價格將續揚，整體CPI漲幅將會超過7月。

主計總處專門委員曹志弘表示，7月CPI年增2.52%，各大類中以食物類上漲4.57%漲幅最大，主因水果受去年低基數及颱風凱米影響，價格上漲27.23%，此漲幅為近兩年新高；蔬菜因颱風侵襲供給減少，價格上揚8.58%。光是蔬果漲勢，對7月CPI年增率貢獻就高達三成。此外，食用油及外食費也各漲4.99%及2.77%。

近一年CPI年增率

7月扣除蔬果、能源後的核心CPI年增1.84%，大致穩定。曹志弘說，短期因蔬果價格上漲，民眾會感受到瞬間物價上漲，「可能覺得漲幅蠻誇張」，而且供給量減少，民眾晚下班，也會買不到部分食材。

至於行政院穩定物價小組關注之17項重要民生物資CPI，7月僅年增0.06%，其中麵粉、雞蛋、沙拉油、鮮奶及衛生紙呈現下跌；雞蛋更下跌18.99%，為近三個月最大跌幅；豬肉則上漲3.14%。

曹志弘說，不含蔬果的核心商品物價年增率，自4月起皆穩定落在1%附近，顯示商品價格穩定。此外，7月服務價格上漲2.51%，依舊偏高。

主計總處並指出，7月進口物價若剔除匯率變動，以美元計價跌0.4%，為連續21個月下跌。曹志弘表示，近期因全球需求疲弱，包括原油、黃小玉等大宗物資相對穩定，甚至走跌，代表商品價格相當穩定。

代表廠商生產成本的生產者指數7月年增3.74%，為近18個月來最高，主因是農產品受颱風影響，以及化學材料及其製品與藥品、電腦電子產品及光學製品、電子零組件等價格上漲，加上4月電價調漲所致。曹志弘分析，3.74%看似漲幅明顯，但主要是低基期效應，以及部分農產受颱風影響致漲價所致。



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