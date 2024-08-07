拜登授權戴琪可向國會提執行報告 台美貿易倡議拚年底生效

台美21世紀貿易倡議再邁進一步，美國白宮於華府時間8月5日晚間發布備忘錄，美國總統拜登授權貿易代表戴琪可向國會提交執行報告，加速行政程序，首批協定可望在今年底前生效。

台美21世紀貿易倡議首批協定是在2023年6月1日簽署首批協定，涵蓋關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等五項議題，依照程序，須經由美國國會通過才會生效。

美國白宮發布備忘錄，拜登授權戴琪可向國會提交執行報告，這項作法將可加速行政流程，讓台美貿易倡議首批協定往前邁進一步，可說是一大進展。

台美貿易倡議首批協定將生效

行政院經貿辦說明，針對台美21世紀貿易倡議首批協定執行法，拜登已授權戴琪與國會進行首批協定生效的後續工作。這也意味著，接下來戴琪可代替拜登向美國國會提交執行報告，內容包括台美首批協定的經濟效益及分析、履行協定作法等。

經貿辦表示，國會相關委員會對執行報告內容若有疑問時，將提供書面回覆進行說明，這項工作至少須進行30天。而倘若國會同意後，即可向國會提交首批協定生效的認證報告，提交後至少30天協定才能生效。

換言之，拜登授權戴琪，最快自戴琪正式提出執行報告給國會後起算60日，可望生效，保守估計，年底前將有機會捎來好消息，我方也期待時程能加速推進。

據了解，台美雙方對於貿易倡議首批協定內容，已具備高度共識，目前主要卡在美國國會行政程序，如今拜登授權戴琪，不僅可加速首批協定生效速度，這項做法也創首批協定執行法首例，過往經驗都是先取得國會授權才啟動談判，台美21世紀貿易倡議算是特殊案例，是先開始談判再啟動授權。