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環長：將整併碳盤查報告

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

國際四大會計師事務所之一的Deloitte昨（6）日拜訪環境部長彭啓明，對於外界反映金管會、環境部兩套碳盤查報告書，讓企業要做兩次工，彭啓明允諾將與金管會檢討、整併制度，降低企業行政負擔。

Deloitte全球氣候科技智庫）負責人Andrea Culligan與永續轉型服務團隊昨日拜訪彭啓明。與會人士透露，雙邊交流主要是聽取Deloitte全球近年在綠色領域上耕耘的成果與國際趨勢，及協助企業盤查、撰寫ESG報告時所遇到的問題。

勤業眾信永續轉型服務團隊執行副總李介文轉述，國際上即便是不同部門的碳盤查資料，都會以同一體系來報送，希望未來各公部門所需報告書內容必須整合，例如金管會的上市櫃永續報告書，與環境部的溫室氣體盤查報告，需要報送的時間不同、撰寫方式也不同。

與會者透露，彭啓明昨日在會中提到，國內通過《氣候變遷因應法》後，不少上市櫃公司反應金管會已推動相關方案、要求企業須編製永續報告書。

他允諾，環境部與金管會已展開討論，會將兩套制度整併在一起、並整合企業ESG相關數據與碳盤查資料。

ESG 氣候變遷 金管會

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