碳費子法 三大爭點
碳費三子法將於8月底公告，環境部日前召開研商會，業者聚焦三大爭點，包含陳年碳權抵減、盤查及收費時程、是否排除SRF（固體再生燃料）碳排等。
環境部7月中召開研商會，產業端則提出實務建議。石化公會指出，石化業自2005年起與經濟部產發署合作執行的自願減量，建議比照先期專案減量額度，可用來扣減排放量。
鋼鐵公會也建議提高先期專案扣減比率及放寬高碳洩漏風險事業的使用限制。
造紙公會建議扣除協助政府處理廢棄物之排放量。舉例來說，造紙業協助政府推動循環經濟，運用廢棄物再製為SRF作為替代燃料，應給予優惠。
國科會則建議調整時程，避免事業單位在排放量修正、或是計算繳納費額時，容易出現未足額繳納或溢繳情形。
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