明年淨零預算突破千億元 落實永續提升國際競爭力

賴總統昨（6）日聽取明年度中央政府總預算，歲入、歲出都逾3.1兆元，雙創新高，其中2050淨零轉型相關預算首度突破1,000億元，以提升台灣國際競爭力。

賴總統強調，政府嚴守財政紀律，預算安排秉持「量入為出」，歲入歲出賸餘209億元，這是2020年編列平衡預算後，首次編列總預算賸餘。不僅總預算未舉債，更編列還債1,415億元，為24年來新高，債務比可望再降。

據了解，賴總統昨日同意明年預算數編列後，行政院預計8月22日通過院會，下會期送立法院審查。

明年中央總預算重點

賴總統表示，在全盤考量國內外情勢及兼顧財政紀律原則下，政院已完成明年度中央政府總預算案籌編，編列歲入3兆1,534億元，歲出3兆1,325億元，皆為史上新高。

此次總預算中，以社會福利支出最高，其次是教科文支出，第三高是經濟發展支出，第四高是國防預算支出。其中，長照總體預算再創新高，較今年度增加51億元、達927億元，因應台灣明年邁入「超高齡社會」挑戰。

而在邁向2050淨零轉型上，相關預算首度突破1,000億元 ，創新高，將用來落實各項關鍵戰略行動，持續提升台灣國際競爭力。

賴總統說，明年也編列預算協助中小企業加速數位轉型，並且全力發展「五大信賴產業」，投注更多資源，促進AI創新應用，讓台灣能夠掌握前瞻科技，成為「人工智慧島」。

在解決居住問題上，賴總統提到，總預算特別增列撥補住宅基金，興辦社會住宅及住宅補貼200億元，預計明年租金補助可由現在的50萬戶提高至75萬戶。

另外明年中央將投注更多資源支持地方各項建設。整體公共建設計畫預算，包括總預算、前瞻和基金預算，總金額達到6,471億元，比今年增加11.5%。

對於南北科技發展的兩大重要計畫，「智慧科技大南方產業生態系推動方案」、「桃竹苗大矽谷推動方案」，在明年度總預算中，中央對地方一般性的補助款，首次超過2,500億元。