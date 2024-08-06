還在漲！主計總處調查：7月房租上漲2.51% 未見有反轉走勢

7月除了蔬果價格高漲外，服務類物價年增2.51%，主計總處簡任視察曹志弘表示，雖已自2023年第3季成長超過3%高點下降，但仍屬「居高」，主因是房租仍在緩步上漲。

值得注意的是，7月房租上漲2.51%，漲幅小於6月，但曹志弘坦言，沒有看到明顯反轉下跌跡象，房租延續緩漲趨勢，後續將密切關注。

主計總處統計指出，7月服務類物價上漲2.51%。其中，醫療費用漲4.31%，光是診所掛號費漲14%；外食費漲2.77%，房租上漲2.51%；國外旅遊團費漲1.53%。住宅修繕費上漲2.89%；語言學習費漲6.01%、汽車保養及修理費漲3.98%。

曹志弘分析，醫療部分負擔是自2023年7月開始調整，因已陸續反映，醫療費用漲幅有在收斂。外食也略有收斂，外食費自2023年第2季上漲4.48%，至今連續第4季漲勢縮小，現略低於3%。國內旅遊團費、或旅館住宿受到地震影響，花蓮地區祭出促銷活動，漲幅都有縮小。

他表示，近期整體服務類價格的高點出現在2023年7月3.12%，近期逐漸緩和收斂，惟速度慢一些。各項服務類物價漲勢有所收斂或呈穩定，惟房租仍在緩步上漲。曹志弘分析，房租自2023年第3季上漲2.04%至今，已連續3季增加，漲幅仍在擴大、緩步成長。

他表示，房租之所以會緩步成長，主要受到房市市場行情、近年物價上漲、或是修繕費用成長等，導致房屋持有成本仍在增加。