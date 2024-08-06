凱米颱風推升7月CPI漲2.52% 連三個月超過警戒線、8月恐漲更兇

主計總處6日發布7月消費者物價指數（CPI）年增率為2.52%，攀升至近5個月高點，為連續第3個月超出2%警戒線。主計總處表示，主因是颱風凱米襲台，造成農損，致蔬果價格大漲。主計總處表示，颱風凱米對8月物價影響更大，預估8月蔬果價格續揚，整體CPI漲幅將會超過7月。

主計總處專門委員曹志弘表示，7月CPI年增2.52%，各大類中以食物類上漲4.57%，漲幅最大，主因是水果受去年低基數及颱風凱米影響，價格上漲27.23%，此漲幅為近2年新高；蔬菜因颱風侵襲供給減少，價格上揚8.58%。他指出，光是蔬果漲勢，對7月CPI年增率貢獻就高達三成。此外，食用油及外食費也各漲4.99%及2.77%。

主計總處指出，7月扣除蔬果、能源後的核心CPI年增1.84%。「大致呈穩定」，曹志弘說，短期因蔬果價格上漲，民眾會感受到瞬間物價上漲，「可能覺得漲幅蠻誇張」，而且供給量減少，如果晚下班，也會買不到部分食材。

至於行政院穩定物價小組關注之17項重要民生物資CPI，7月僅年增0.06%，其中麵粉、雞蛋、沙拉油、鮮奶及衛生紙呈現下跌。雞蛋更下跌18.99%，為近三個月最大跌幅。豬肉則上漲3.14%。

曹志弘說，整體來說，不含蔬果的核心商品物價年增率，自4月起皆穩定落在1%附近，顯示商品價格穩定，7、8月物價受到颱風影響，蔬果價格上漲，推升CPI年增率。此外，7月服務價格上漲2.51%，依舊偏高。

曹志弘說，颱風凱米於7月下旬來襲，截至目前對物價影響僅部分反映。農業部統計，農產災損已經達新台幣22.5億元，而蔬菜復耕需要4周，水果則需要更長時間，颱風對物價的影響8月會更顯著。他並強調，去年颱風也不少，只是災損不如這次嚴重，推測8月蔬果及整體CPI漲幅會略為擴大。