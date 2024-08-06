午後雷雨影響光電！今一度亮出供電吃緊「黃燈」 備轉容量率降至8%

受到中南部午後大雷雨影響，光電發電量大減，加上部分機組故障檢修，今日白天供電燈號罕見亮出「黃燈」，代表供電吃緊，備轉容量率低於10%。台電表示，供電無虞。

台電規畫，為穩定夏季供電，白天備轉容量率維持在10%以上，代表亮出綠燈；夜尖峰備轉容量率則維持7%，代表亮出供電吃緊的黃燈。不過今日午後供電，因受中南部豪大雨影響，光電發電量大幅減少超過100萬瓩，致白天亮出黃燈。

根據台電統計，實際日尖峰負載為3912萬瓩，備轉容量為313萬瓩，備轉容量率8.01%。

台電解釋，中南部光電受午後雷陣雨影響，發電量減少逾100萬瓩，影響整體系統供電能力，又逢民營海湖電廠燃氣機組故障檢修、興達3號機部分設備故障，以及大潭GT8-2號機正在進行工安檢查。

進入夜間，台電供電如常亮出黃燈。台電表示，今日台北市溫度比昨天低，空調用電會減少，且已通知民營豐德電廠進行滿載測試，並規劃抽蓄機組上線支援，可確保夜尖峰供電無虞，備轉率達7%以上。