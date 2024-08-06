歷年新高 經貿辦：上半年出口新南向國家502億美元

行政院經貿談判辦公室今天指出，台灣上半年對新南向18國貿易總額835億美元、年增12.43%，其中出口502億美元、年增21.22%，創歷年同期新高，且台商投資東南亞熱絡、有效降低對中國依賴。

行政院經貿談判辦公室今天發布2024年上半年新南向政策執行成果報告，指出台灣分散出口市場之趨勢持續，台灣對美國出口亦明顯增加，年增60.6%，對中港出口持續減少，年減2.2%，占比也自2023年同期的35.5%降至今年上半年的31.2%。

行政院經貿談判辦公室表示，台灣與新南向國家以電子、半導體及能源等的相關產業內貿易為重，且具互補性；在電子、半導體方面，台灣與新南向國多集中於積體電路、電腦相關產品及通訊產品等的產業內貿易頻繁，尤其在越南、印度等國積極發展電子、半導體相關產業趨勢下，上半年台灣對新南向國家出口前述3項貨品的成長分別達3.5%及505.7%、22.6%。

另以細品項觀察，行政院經貿談判辦公室指出，台灣主要出口新南向國邏輯晶片、記憶體、顯示器；自其進口邏輯晶片、處理器及控制器、伺服器等，雙邊貿易具互補性。

針對投資方面，行政院經貿談判辦公室說明，台商投資東南亞熱絡、有效降低對中國依賴，上半年政府核准、核備對新南向國家投（增）資金額計45.33億美元，年增113%，已達2023全年金額的82%，投資主要集中於星、越、泰、馬、印度等國。同時期對中國投資15.47億美元，反而年減19.0%。

行政院經貿談判辦公室分析，台商以投資新南向國的製造業為重，占比72.8%：其中又以電子零組件業為投資重點，占整體製造業投資的85%，反映近期在AI等新興科技帶動下，各國對發展電子及半導體相關產業之殷切。服務業投資中則以金融保險為大宗，占整體服務業投資的73.2%，其次為批發零售業。

行政院經貿談判辦公室表示，新南向國家對台投資雖減，但在電子、半導體及觀光相關產業方面的投資仍大幅成長，上半年核准新南向國家來台投資金額計1.72億美元，年減92.33%，主要受2023年同期星商增資大案，金額達551.86億新台幣，約18億美元，墊高基期所致；投資來源國主要為星、馬、澳。

行政院經貿談判辦公室說明，儘管整體投資衰退，但新南向國對台灣電子零組件、電腦電子及光學產品、機械設備業等的投資大增，約有10至30倍的成長。在與旅遊相關產業方面亦有2至3位數成長，反映台灣與新南向在電子及半導體方面的雙邊投資熱絡，在後疫情時代，隨觀光旅遊業的復甦，也帶動新南向國至台投資相關產業的動能。