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午後雷雨白天供電亮黃燈 台電：夜尖峰電力無虞

中央社／ 台北6日電
台電表示，今天台北市溫度比昨天低，加上氣象單位預估晚間會下雨，空調用電會減少，且已通知民營豐德電廠進行滿載測試，並規劃抽蓄機組上線支援，可確保夜尖峰供電無虞，備轉率達7%以上。聯合報系資料照
台電表示，今天台北市溫度比昨天低，加上氣象單位預估晚間會下雨，空調用電會減少，且已通知民營豐德電廠進行滿載測試，並規劃抽蓄機組上線支援，可確保夜尖峰供電無虞，備轉率達7%以上。聯合報系資料照

今天白天供電燈號罕見亮出「黃燈」，代表備轉容量率低於10%。台電解釋，主因中南部光電受午後雷雨影響，發電量大幅減少超過100萬瓩，加上部分機組故障檢修，但夜尖峰供電無虞。

近年光電大軍持續擴大，白天備轉容量率幾乎都可維持在10至15%水準，對應的供電燈號為綠燈；不過，今天白天供電燈號罕見亮出黃燈，根據台電統計，實際日尖峰負載為3912萬瓩，備轉容量為313萬瓩，備轉容量率8.01%。

之所以發生此現象，台電解釋，主因中南部光電受午後雷陣雨影響，發電量減少超過100萬瓩，影響整體系統供電能力，又逢民營海湖電廠燃氣機組故障檢修、興達3號機部分設備故障，以及大潭GT8-2號機正在進行工安檢查。

至於夜尖峰供電，台電表示，今天台北市溫度比昨天低，加上氣象單位預估晚間會下雨，空調用電會減少，且已通知民營豐德電廠進行滿載測試，並規劃抽蓄機組上線支援，可確保夜尖峰供電無虞，備轉率達7%以上。

供電 備轉容量率 台電

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