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風睿能源海廣3-2期獲配800MW 併網後可供86萬戶用電

中央社／ 台北6日電

離岸風電區塊開發3-2期選商結果出爐，風睿能源旗下海廣離岸風電計畫獲配800MW開發容量。業者表示，依據這次獲配容量估算，最多可設置57支14MW風機，待完工併網後，可望為86萬家戶提供用電，持續為台灣推動淨零碳排做出具體貢獻。

風睿能源（SRE）董事長林雍堯透過新聞稿表示，對於主管機關與審查委員在評選過程中展現公平公正、審慎專業的精神表達由衷敬意，也向所有供應鏈夥伴表示感謝。

林雍堯指出，風睿能源團隊自2012年投入離岸風電領域以來，歷經示範獎勵、潛力場址和區塊開發階段，秉持深耕台灣承諾，亦持續看好台灣市場，不論是前一回合獲配容量的海盛風電（Formosa 4），或是此次推出的海廣風電（Formosa 6），都將全力以赴。

海廣風電（Formosa 6）由風睿能源（SRE）主導，場址位於彰化縣線西鄉外海，總面積約84平方公里，離岸最近處約35公里，最大潛在裝置容量可達1GW，依據這次獲配容量800MW估算，最多可設置57支14MW風機，待完工併網後，可望為86萬家戶提供用電。

離岸風電

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