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中油與中研院、中央大學簽MOU 合作地熱探勘與開發技術

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台灣中油探採事業部執行長湯守立（左）、中研院地球科學研究所所長鍾孫霖（右）及中央大學地球科學學院院長許樹坤（中）簽署地熱研究、探勘與開發技術合作備忘錄。台灣中油／提供
台灣中油探採事業部執行長湯守立（左）、中研院地球科學研究所所長鍾孫霖（右）及中央大學地球科學學院院長許樹坤（中）簽署地熱研究、探勘與開發技術合作備忘錄。台灣中油／提供

台灣中油公司6日宣布，為了響應政府能源轉型政策，積極推動台灣綠能與減碳技術研發暨相關產業發展，與中央研究院、國立中央大學簽署地熱研究、探勘與開發技術合作備忘錄（MOU），三方將共同推動地熱研發及探勘技術，戮力實現2050年淨零碳排目標。

合作備忘錄由台灣中油探採事業部執行長湯守立、中研院地球科學研究所所長鍾孫霖、及中央大學地球科學學院院長許樹坤代表簽署，加速三方在地熱能開發與永續潔淨能源的合作。

中研院為國家最高學術研究機構，其中地球科學研究所掌握先進之地質、地球化學與地球物理相關測勘資料及分析技術，中央大學設有地球科學學院與碳封存及地熱研究中心，在地熱領域具有專業研究能力，並在探測上具備豐富經驗。

台灣中油表示，近年來為了配合國家能源轉型政策，積極尋找合作團隊，除了和中研院在宜蘭進行地熱探勘，三方亦於今年7月22日中央大學舉辦的「大屯山地熱研討會」中，共同探討大屯山地熱資源的潛力和挑戰，分享最新探勘成果和成功案例，本次共同簽署MOU，不僅有助於國內地熱儲層分布的調查分析，也讓未來的合作計畫更為具體、穩固。

台灣中油表示，地熱發電具備潔淨能源與基載供電的特性，被視為重要的再生能源之一，未來三方將共同促進地熱開發之科學合作、聯合計畫和人員交流，加強地熱基礎研究、先導探勘與實務開發之發展，結合三方優勢加速推動國家地熱發電的進程，以實現台灣能源淨零永續之願景。

中央大學 中油公司 地球科學

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