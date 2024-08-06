能源用地白皮書出爐 經部：光電與農業政策尚需整合

為銜接國土計畫體系並說明未來光電發展政策，能源署今天公告「能源用地白皮書（光電篇）1.0」，點出光電政策與農業政策尚需整合，農業土地的光電發展應以「對農有益」為原則，後續將再研擬光電複合使用策略。

經濟部能源署自2022年啟動「能源用地白皮書（光電篇）」草案編撰工作，並在今天公告「能源用地白皮書（光電篇）1.0」。

為達成2050年光電40至80GW設置目標，加速光電發展與整體規劃勢在必行，然而，光電推動涉及整體土地、法規、環境與產業等議題，若忽視其發展的外部成本與衝突，恐難達成預期目標。

經濟部推動太陽光電以屋頂型優先，地面型優先推動場域則是具社會共識且無環境生態爭議場域，也會引導業者朝向複合使用方式，例如漁電共生、農電共生。

白皮書點出未來擴大推動光電可能面臨的挑戰，包含土地整合、用地選址、電網饋線規劃、設施的友善環境設計，以及社會參與等，並整理出6大課題，其中1項課題是光電政策與農業政策尚需整合。

根據白皮書內容，地面型光電的發展利害關係人除地主外，還包括原土地上農漁業承租人；再者，糧食安全、農地開發壓力，以及光電如何與農業共生共榮，是當前大眾關注的課題，應針對光電的空間規劃與複合利用形式提出更明確的說明， 以降低外界疑慮。

以國際趨勢來看，為緩解空間需求，歐美日韓諸國皆提倡農光複合型設施，強調農業部門與組織的深度參與，許多國家也開始考慮發展以光電板提供農作物、畜牧遮陰，於農業設施上結合水平或垂直型光電。

白皮書也彙整對策，包含要以制度確保光電選址不損及優良農地，且在農業土地的光電發展需以「對農有益」的應用為原則，避免農業生產區土地的耗損與流失，同時強化能源主管機關與農業部門之間的政策溝通整合，確保農業永續的核心價值不因此受損。

能源署表示，後續將就光電選址原則或細部執行方案，例如再生能源發展與在地共榮、社會溝通機制、專區規劃方式等撰擬白皮書2.0，並依全國國土計畫內容需求，研擬光電空間發展策略，建構各功能分區設置光電的空間篩選原則與複合使用容許策略。