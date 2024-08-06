快訊

中職／傳郭天信、張政禹也打德州撲克 龍隊下放二軍

前SBL球員驚傳酒駕…開車不到200公尺自爆「喝醉了」 上銬逮捕畫面曝光

台美貿易倡議玩真的！戴琪提交報告 有望年底生效

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中油與中研院及央大簽署地熱研究探勘與開發技術MOU

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台灣中油探採事業部執行長湯守立（左）、中研院地球科學研究所所長鍾孫霖（右）及中央大學地球科學學院院長許樹坤（中）簽署地熱研究、探勘與開發技術合作備忘錄。圖／台灣中油提供
台灣中油探採事業部執行長湯守立（左）、中研院地球科學研究所所長鍾孫霖（右）及中央大學地球科學學院院長許樹坤（中）簽署地熱研究、探勘與開發技術合作備忘錄。圖／台灣中油提供

台灣中油公司積極推動台灣綠能與減碳技術研發暨相關產業發展，以配合政府能源轉型政策，今（6）日與中央研究院及中央大學簽署地熱研究、探勘與開發技術合作備忘錄（MOU），共同推動地熱研發及探勘技術，以實現2050年淨零碳排目標。

經濟部長郭智輝日前曾說，經濟部現在已把努力的目標放在地熱與氫能，全力支持應用研究，台灣有豐富的地熱資源，極具開發潛力。台灣中油表示，地熱發電具備潔淨能源與基載供電的特性，被視為重要的再生能源之一，未來三方將共同促進地熱開發的科學合作、聯合計畫和人員交流，加強地熱基礎研究、先導探勘與實務開發之發展，結合三方優勢加速推動國家地熱發電的進程，以實現台灣能源淨零永續的願景。

合作備忘錄由台灣中油探採事業部執行長湯守立、中研院地球科學研究所所長鍾孫霖及中央大學地球科學學院院長許樹坤代表簽署，加速三方在地熱能開發與永續潔淨能源的合作。

台灣中油指出，中研院地球科學研究所掌握先進的地質、地球化學與地球物理相關測勘資料及分析技術；中央大學設有地球科學學院與碳封存及地熱研究中心，在地熱領域具有專業研究能力，並在探測上具備豐富經驗。

日前中央大學舉辦「大屯山地熱研討會」，三方共同探討大屯山地熱資源的潛力和挑戰，分享最新探勘成果和成功案例；台灣中油表示，此次共同簽署合作備忘錄，不僅有助於國內地熱儲層分布的調查分析，也讓未來的合作計畫更為具體、穩固。

中央大學 中油公司 地球科學

延伸閱讀

連江與中興大學簽MOU 將獲農業生物及碳排等技術支持

暑期先修＋讀書方法 中央大學推動「大一年」專責機構

植物如何「吃掉」昆蟲？ 中研院秀最新研究成果

LOG IN 台南／日治時期台人護照都在這？中研院南部院區開箱大揭密

相關新聞

拜登授權戴琪行使職權 台美貿易倡議有望年底前生效

台美21世紀貿易倡議已於2023年6月1日簽署首批協定，但按照行政程序仍須通過美國國會才能正式生效，美國白宮於華府時間2...

印度神童來台了！為「區塊鏈峰會」開講 演講內容曝光

有「印度神童」之稱的預言家阿南德（Abhigya Anand）來台灣參加「2024亞洲區塊鏈高峰會Asia Blockc...

行政院長卓榮泰視察 期盼工研院打造更多神山「護國」

行政院長卓榮泰今天率員視察工研院竹東中興院區，了解半導體、人工智慧等多項領域的最新研發成果，期勉工研院要扮演「護國」的角...

凱米颱風橫掃蔬果大漲！7月CPI再升至2.52% 5個月最高

主計總處今發布7月消費者物價指數（CPI）年增率2.52%，主要受凱米颱風侵襲全台，蔬果價格飆漲，水果年漲27.23%，...

呼應童子賢 陳冲：核綠共存才能保存農業因應糧食危機

近期重啟核能的議題，常與和碩董事長童子賢三字同時出現。行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，7月下旬童子賢捎來在...

股災影響房市？一表看近20年股災與房市交易

台股5日下跌逾1800點，今日早盤呈反彈走勢，股市的暴起落會影響房市嗎？住商機構觀察相關資料，自2003年SARS以來歷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。