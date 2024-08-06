中油與中研院及央大簽署地熱研究探勘與開發技術MOU

台灣中油公司積極推動台灣綠能與減碳技術研發暨相關產業發展，以配合政府能源轉型政策，今（6）日與中央研究院及中央大學簽署地熱研究、探勘與開發技術合作備忘錄（MOU），共同推動地熱研發及探勘技術，以實現2050年淨零碳排目標。

經濟部長郭智輝日前曾說，經濟部現在已把努力的目標放在地熱與氫能，全力支持應用研究，台灣有豐富的地熱資源，極具開發潛力。台灣中油表示，地熱發電具備潔淨能源與基載供電的特性，被視為重要的再生能源之一，未來三方將共同促進地熱開發的科學合作、聯合計畫和人員交流，加強地熱基礎研究、先導探勘與實務開發之發展，結合三方優勢加速推動國家地熱發電的進程，以實現台灣能源淨零永續的願景。

合作備忘錄由台灣中油探採事業部執行長湯守立、中研院地球科學研究所所長鍾孫霖及中央大學地球科學學院院長許樹坤代表簽署，加速三方在地熱能開發與永續潔淨能源的合作。

台灣中油指出，中研院地球科學研究所掌握先進的地質、地球化學與地球物理相關測勘資料及分析技術；中央大學設有地球科學學院與碳封存及地熱研究中心，在地熱領域具有專業研究能力，並在探測上具備豐富經驗。

日前中央大學舉辦「大屯山地熱研討會」，三方共同探討大屯山地熱資源的潛力和挑戰，分享最新探勘成果和成功案例；台灣中油表示，此次共同簽署合作備忘錄，不僅有助於國內地熱儲層分布的調查分析，也讓未來的合作計畫更為具體、穩固。